Çelik için bir analiz

Ak Parti Şanlıurfa Cephesinde2003-2011 yılları arasında hiçbir şeyin iyi gitmediği ve her şeyin kötü gittiği bir süreçte, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşan her ses ‘ Urfa’ya Bakan ve bir Abi’ istiyoruz diyorlardı. Bu sese kulan veren Erdoğan, 2011 Genel seçimleri öncesi Kabinin en güçlü isimlerinden Faruk Çelik’i Şanlıurfa’dan aday gösterdi. 2003 -2011 yılları arasında Şanlıurfa’da Ak Partinin her seçimde yükselen bir grafiği vardı. Ak Parti Genel merkezinin tercihleri sonucu halkın tasvip etmediği Milletvekili, belediye Başkan adayları ve teşkilat yapılanmasında ki kötü tercihler AK Parti Şanlıurfa cephesinde ciddi çatlaklıklara kavgalar, ayrışmalara yol açmış kamuoyu artık bir Lider arıyordu. 2009 Yerel seçimleri öncesi, İl ve ilçe Belediye Başkan adaylıkları üzerinde fikir ayrılığına düşen dönemin tüm Milletvekilleri, İl Başkanı Mehmet Ekinci(Cuma Ağaç) ve ekibinin ile diğer teşkilatların kısır çekişmeleri ve kavgaları sonucu halk tarafından benimsenmeyen adaylar gösterilince mevcut Belediye Başkanı Ahmet Fakıbaba, bağımsız olarak girdiği seçimi kazanarak Türkiye’de Kahraman ilan edildi. Bağımsız olarak Belediye Başkanı seçilen Ahmet Fakıbaba, ile çoğunlukta olan Ak Partili Belediye Meclis üyeleri,7’ler diye adlandırılan Milletvekilleri, Teşkilatlar adeta her gün bir kaos yaşıyorlardı. Ak Parti Genel Merkezine sık sık iletilen sorun ve sıkıntıların ardından , O gün ki STK’lar başta olmak üzere kamuoyu, Şanlıurfa’ya Abilik yapacak bir ‘BAKAN ‘ istediler. Şanlıurfa’yı hayatında bir kez gelen Bursa Milletvekili, Artvin’li Faruk Çelik, Şanlıurfa’ya Milletvekili adayı olarak 2011 seçimlerinde gönderildi. 2011 Seçimleri öncesi Liste başı olarak Şanlıurfa’dan aday gösterilen Faruk Çelik, seçim öncesi , diğer Milletvekilleri ile birlikte ortak hareket ederek 400 proje vaat ederek özelde Kırsal alana yapılan çıkarma ve hakimiyet sonucu %64.8 ile 453 Bin oy alarak Meclise 10 Şanlıurfa Milletvekili olarak gitmenin gururunu yaşadı. Şanlıurfa’da ki O birlik ve beraberlik Erdoğan’ı mutlu etmiş, ve Erdoğan, Çelik’e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını tevdi etti. Artık Urfa’nın bir ‘BAKANI’vardı. Şanlıurfa açısından 2011-2015 yılları arası adeta altın yıl oldu. Faruk Çelik, ve 9 yol arkadaşı Milletvekilleri, teşkilatlar, AK Partili olmayan Belediyeler dahil, Bürokrasi güzel bir ahenk içinde çalışmaya başladılar, ve beraberinde çok ciddi yatırımlar oldu. 400 Projenin tamamına yakını tamamlandı, vaat edilmeyen projeler hayata geçirildi, Şanlıurfaspor 1.lige çıkartıldı. Ak Parti Şanlıurfa cephesinde bir tek eksik giden bir şey vardı, O da Belediye Başkanı Ahmet Fakıbaba’nın Bağımsız oluşuydu. Fakıbaba ve AK partili Belediye meclis üyeleri arasında sık sık polemikler, kargaşaya yol açan söylemler yaşanıyor, ve bazı Projeler hayata geçirilmiyordu. 2013 yılına girilirken, Şanlıurfa’da ki birlikteliği pekiştirmek isteyen Bakan Çelik, Fakıbaba’yı da yanına alarak Başbakan Erdoğan’ın huzuruna çıktılar. Çelik, Erdoğan’dan Fakıbaba’nın Partiye geçmesini istedi. Erdoğan, ‘Trenden inen bir daha binemez ‘dedi, Çelik’ Urfanın birlikte yapacak çok işi var, önemli olan Urfanın kazanmasıdır, Başkan bey Partimize tekrar koşulsuz olarak geçmek istiyor’ deyince, Erdoğan’dan onay çıktı, ve Fakıbaba, Ocak 2013 tarihinde Ak Partiye resmen geçiş yaptı. Bakan Çelik, ve Fakıbaba, Mart 2014 Yerel seçimlerine kadar bazı projelere de imza attılar, ancak Ak Partiye geçiş yapan Fakıbaba’nın Belediye Başkan adayı gösterilmeyeceği iyiden iyiye dillendiriliyordu, oldukça güçlü ve Urfa’da her şeye hakim olan Bakan Çelik, O tarihte Urfa’nın derin siyasetine hakim olan bazı STK , Kanaat önderi, beyaz Urfalı ve Fakıbaba karşıtlarının sesine kulak vererek, Vali Celalettin Güvenç’i Ak Partinden aday gösterilmesine razı oldu. Güvenç aday gösterildi, ilk golü ise Bakan Çelik’e attığını hatırlatmakta yarar var. Şanlıurfa’nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tarihteki yerini alan Maraşlı Güvenç’e karşı kısa bir süre sonra algı operasyonu başlatıldı, ve Güvenç çareyi Milletvekili olmakta görüp Urfa’dan kaçtı. Bakan Çelik 7 Haziran seçimleri öncesi AK Parti iç tüzüğü gereği 3 dönem kuralına takıldı. Çelik’in nasıl olsa bir daha Milletvekili olamayacağını düşünenler, aday adaylığı süreci başlamasıyla Bakan Çelik’le aynı karede görünmemeye, Havaalanında karşılamamaya başladılar. Çelik, 7 Haziran öncesi yanında kaç kişi ve kimlerin kaldığını sanırım hatırlıyordur. 7 Haziran öncesi, Şanlıurfa Milletvekilleri arasında ki ahenk bozulmuş, Çalışma Bakanlığına gelen Urfalıların sayısında azalma olmuştu. AK Parti Genel merkezinde Urfa için konuşulan liste başı isim Genel başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili, Viranşehirli Nurettin Nebati’ydi. Urfalılar akın akın Nebatinin kapısını aşındırmaya başladı, Nebati ise hiç hayal edilmeyecek kadar çok kötü bir şekilde Urfa Milletvekili aday listesini hazırlatmıştı. Ekip Başı Nebati Urfa’da ki ilk tanışma mitinginde ‘ yuhalanmıştı’… 7 Haziran seçimleri öncesi HDP’nin artan rüzgarı sonucu,Nebati ve Urfa Milletvekili aday listesine tepki gösterenlerin adresi HDP oldu, Ak Parti için Şanlıurfa’da bir hüsran yaşanmıştı. Seçimin son haftasında kurtarıcı olarak çağrılan Faruk Çelik gelmemiş olsaydı, listenin 7 numarasında yer alan Ahmet Fakıbaba Milletvekili seçilemeyecekti. Çünkü raporlar O tarihte için HDP’nin Urfa’da ki Oy oranını daha fazla gösteriyordu. %46 ile alınan 365 bin Oy rezaletin açık fotoğrafıydı. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti genel merkezi ve Urfa cephesinde yaşanan kaos ve hezimet sonrası, Şanlıurfa’da herkes yeniden Faruk Çelik’i arar oldu. Her kesimden insanlar, Faruk Çelik’in yeniden Şanlıurfa’dan 1.sıra adayı gösterilmesini ve Abilik görevinin devamını istiyordu. 1 Kasım seçimleri öncesi Faruk Çelik’e yapılan baskılara rağmen, Çelik bir daha Urfa’dan aday olmak istemediğini Genel merkeze iletmesine rağmen, Reis’in devreye girmesiyle, Faruk Çelik, 1 Kasım 2015 seçimlerine Şanlıurfa’dan 1. Sıra adayı olarak gösterildi. Faruk Çelik, Kasım Gülpınar, teşkilatdan bazı isimler başta olmak üzere diğer Milletvekillerinin performansları sonucu 1 kasım seçimlerinde Urfa adeta rekor oy almayı başarmıştı. %64 oy oranı ile alınan 519 bin ile Şanlıurfa’dan Ak Parti grubuna tam 9 Milletvekili gönderilmişti. Bu başarı dolayısı ile Faruk Çelik’in hanesine yazıldı. Elde edilen başarının ödüllendirilmesi gerekiyordu, Erdoğan, bu kez GAP’ın Başkenti Şanlıurfalıların talep ettiği tarım Bakanlığı Faruk Çelik’e verilmişti. Faruk Çelik’in Tarım Bakanı olması büyük sevinçle karşılanmıştı. Bugün sosyal medyada Fakıbaba’nın Bakanlığını kutlayanların tamamına yakını, O gün Çelik içinde paylaşımlar yaptılar. Türkiye’nin zor ve en sorunlu Bakanlıkları arasında gösterilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Faruk Çelik’e yaramadı. Çelik’in Tarım Bakan olmasının ardından her ne olduysa Çelik ile Urfa arasında bir soğuma yaşandı. Mayıs 2017’de yapılan AkParti olağan üstü kongresinde Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın MKYK üyeliğine seçilmesinin faturası Bakan Çelik’e kesen bazı Urfa Milletvekilleri ile Bakan arasında ipler tamamen koptu. Çelik tarafından yapılan organizasyonla Cumhurbaşkanı Erdoğan , Urfa’ya getirildi, Türkiye 1.si olan Harran’da selamlama konuşması için kürsüye çıkan Bakan Çelik, O gün yuhalanması, Vali Güngör Azim Tuna’nın merkeze çekilmesi Çelik için hayra alamet değildi. Tüm bu yaşananların ardında ‘ gizli bir el ‘ olduğunu düşünen Bakan Çelik, Atatürk orman çiftliğinde yaptığı açıklamada, kendisi yuhalayanları değil, organize edenlere ‘ etek’ yakıştırmasını yapmıştı. Bakan Çelik, aslında Bakanlıktan alınacağını biliyor veya hissediyor olmalıydı ki böyle bir açıklama yapmıştı. Sonuç olarak Bakan Çelik, yaklaşık 9 yıl süren bakanlık serüvenini tamamlamış oldu. Kaderin cilvesi olsa gerek, 2013 Ocak ayında Reis’in huzuruna çıkarak Fakıbaba’nın Ak Partiye geçişini sağlayan, Faruk Çelik Bakanlık koltuğunu bugün Şanlıurfa halkı tarafından sevilen Ahmet Fakıbaba’ye teslim etti. Faruk Çelik, Urfa siyaset tarihine damga vuran bir isim oldu. Kim ne derse desin, Urfa halkı tarafından ömür boyu iyi hatıralarla anılacaktır. Urfalı olamadı, ama Urfa’nın tanınmış ailelerinden Gelin alması, Çelik’in Urfaya olan sevginin ispatıdır. 2011-15 yılları arasında, Eğitim, Sağlık, ulaşım, Enerji,TOKİ, spor, Orman ve Su alanında ki yatırımlara harcanan 35 Milyar TL’ kaynağı sağlayan isim oldu. Mustafa Kılıç, Necmettin Cevheri, ve Cenap Gülpınar’dan sonra Urfa’da bakanlık yapan Faruk Çelik, Cevheri’den sonra Şanlıurfa’ya eser bırakan siyasetçi olmuştur. Teşekkürler Sayın Bakan, biz Sizin Urfalı bir çok siyasetçiden daha fazla hizmet ettiğiniz için. tek eksiğiniz, Urfa'da yol arkadaşlarınızı iyi seçemediniz, kamuoyunun hiç sevmediği, kabul görmediği isimler hep yanınızda, arkanızda, etrafınızda pozlar verdiler, yalaka takımını bir yerlere taşıdınız, Onlar sizi dün anında sattılar. Size övgü dolu sözler yazanlar, bugün başka şeyler söylemeye başladılar. Ama, Siz, tüm bunları kabullenecek, ve kaldıracak güç ve ehliyete sahipsiniz. Unutulmamalı ki,Faruk Çelik,halen Şanlıurfa Milletvekilidir. Bakan Çelik'in koltuğuna oturan bir başka Şanlıurfa Miletvekili Ahmet Fakıbaba'nın Bakanlıkta başarılıolacağına inanıyoruz. Siyaset uzun soluklu bir iştir. Faruk Çelik’in yarın ne yapacağını nereye geleceğini bekleyip göreceğiz.

