Çelik Neden Bakanlıktan Alındı, Soner Yalçın Yazdı.

Sözcü yazarlarından Soner Yalçın'ın köşesine konu olan eski bakan Faruk Çelik, neden bakanlıktan oldu.

Faruk Çelik’i kim düşürdü

Dört ay önce…

Emine Erdoğan önemli bir tespitte bulundu…

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kemalpaşa Park Orman'da düzenlenen 1. Yerel Tohum Buluşması'nda şöyle dedi:

“Gıda konusu ne yazık ki küresel kapitalizmin elinde bir silaha dönüşmüştür. Emperyalist

güçler insanlığın en temel kaynaklarını tekellerine alarak diğer toplumları kendilerine bağımlı hale getirmektedir. Dünyada nüfusun çoğaldığını tarımsal verimliliğin ancak kimyasallarla mümkün hale geldiğini söylüyorlar. Oysadünyada gıda kıtlığından çok gıdaya erişimde adaletsizlikler vardır.”

Konuşmanın ardından…

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Emine Erdoğan'a tohumlarla bezeli bir sandık hediye etti. Tarih, 31 Mart

2017 idi.

Yaklaşık bir yıl önce…

Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş'te “Milli Tarım Projesi”ni açıkladı. Şöyle dedi:

“Milli Tarım Projesi'nin ikinci bölümü hayvancılıkta. Hayvancılıktaki model, esas itibarıyla yerli üretimi destekleme modeli. Bu ne demek, kendi hayvan varlığımızı artırmak. ‘Eti ucuzlatacağım, et ihtiyacını karşılayacağım' diye bu kadar zengin toprakları olan, bu kadar imkânı olan bir ülkenin,

sürekli ithalat yapması akıllı bir iş değil. Onun için 25 ilimizde mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri oluşturuyoruz…

Burada söylediğimiz söz senettir. Kafa karışıklığı olmasın.” Tarih: 14 Ekim 2016 idi.

Bu bilgilerden sonra asıl konuya girebilirim…

Et lobisi kazandı

Tarih: 19 Temmuz 2017.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik görevindenalındı.

Neden?

Yanıtı vermeden önce size bir soru yönelteyim:

“Faruk Çelik denince aklınıza ne geliyor?”

Et fiyatları!

Et spekülatörlerine karşı yürüttüğü mücadele. Neler dedi:

– “Kendi topraklarımızda kendi hayvanımızı üretip, kendi besimizi üretip, kesip soframıza getireceğiz” Tarih: 14 Mart 2017 idi.

– “Kırmızı et piyasasında fiyatları tırmandırma gayreti içinde olanları görmezden gelemeyiz. Piyasaları speküle edici girişimlere kesinlikle izin vermeyeceğiz.” Tarih: 25 Mart 2017 idi.

– “Yeteri kadar hayvanımız söz konusu ama spekülatörler malum yaz aylarını, ramazan ayını, kurban

bayramına giderken bu süreci istismara dönük

bazı uygulamalar yaptıklarını izliyoruz, gözlüyoruz.”

Tarih: 12 Haziran 2017 idi.

– “Haksız kazanç sağlayanlar ve piyasada 80 milyonun çok daha pahalı tüketimine vesile olanlar var. Onları biz izliyoruz ve bunlar 5-6 firmadan ibarettir. Bunlara müsaade etmeyeceğiz.” Tarih: 8 Temmuz 2017 idi.

Ve…

5-6 et firması kazandı; Faruk Çelik koltuğundan oldu.

Sahi…

Kim bu et ithali yapan

5-6 firma?

Emine Erdoğan görmüyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik arasında et fiyatları konusunda görüş ayrılığı vardı.

Bakan Zeybekci sınırsız piyasa ekonomisini savunuyordu. Et konusunun tamamen özel sektöre verilmesi taraftarıydı. Turgut Özal'dan beri tarımı yok eden “piyasa her şeyi belirlesin” görüşünün keskin taraftarıydı. Bu sebeple…

Tarih: 28 Haziran 2017.

Kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır etinde uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi hakkında hazırlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'a ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Canlı büyükbaş hayvanların ithalat gümrük vergisi yüzde 135'ten yüzde 26'ya ve, karkas et ithalatında yüzde 100 ile yüzde 225 arasında olan gümrük vergisi yüzde 40'adüşürüldü. (Kasaplık ve besilik sığırda gümrük vergisinin sıfırolduğunu ve bu yıl başında besilik hayvan ithalatı gümrük vergisinin yüzde 60'tan yüzde 10'a düşürüldüğünü hatırlatırım.)

Bu ne anlama geliyordu:

Et ithali daha da kolaylaştırıldı!

Yerli hayvancılık bir kez daha katledildi.

Eee hani, “sürekli dışarıdan et ithal etmek akılcı değil” idi.

Eee hani, “Milli Tarım Projesi'yle yerli hayvancılık korunacak” idi.

Eee hani, “amaç, üretimi artırmak ve ithalatı azaltmak” idi.

Hepsi yalan oldu.

Bakınız… Et fiyatlarını düşürmek ve istikrar sağlamak gerekçesiyle 2010 yılında canlı hayvan ve et ithalatına başlandı. O yıl kıymanın fiyatı 18 TL idi. Bugün kaç katına çıktı?

Et ithalatında cebimizden milyar dolarlar çıkıyor. Düşünün ki, Türkiye, ABD'den sonra dünyada en çok sığır eti ithal eden ikinci ülke oldu!

Sonuçta…

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik kaybetti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kazandı.

Asıl kazanan…

5-6 şirketten oluşan spekülasyoncu “et lobisi” oldu.

“Küresel kapitalizm” diyen…

“Emperyalist güçler” diyen…

Emine Erdoğan'ın “et lobisinden” haberi yok mu?

Geçiniz efendim geçiniz!

Hep laf…

