Çelik, Teşkilat ziyaretinde ağır konuştu...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 23:43

Çelik yoğun programları arasında partisinin yeni ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Çelik ilk olarak Harran ilçe teşkilatını ardından Akçakale ilçesine geçti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, partisinin Akçakale teşkilatını ziyaret etti.

Ak Partili Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan , Bakan Çelik'in Urfaya gelişinin heyecan yaşattığını söyledi. Ayhan, Urfa yıllarda çok büyük yatırım ve hizmetler aldı. hepsinde Bakan Faruk Çelik beyin imzası var, kendilerine ilçem halkı adına teşekkür ederim "dedi. Başkan Ayhan'ın ardından Çelik kalabalığına hitap etti. Milletvekili Çelik, burada yaptığını konuşmada, uzun zamandır kente gelmediğini belirterek kentte bulunacağı süre zarfından çeşitli ziyaretlerde bulunarak hasret gidereceğini söyledi. Akçakale'nin referandumda rekor sayıda evet oyu çıkardığını hatırlatan Çelik, gösterilen başarının gelecek seçimlerde de gösterilmesini istedi. Bütün dünyanın gözünün bu coğrafyada olduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu: "Afganistan, bugün ne durumda, Sovyetler Birliği'ni dize getiren Afganistan halini görebiliyor musunuz. Kaddafi'nin ülkesi zengin ülke Libya'nın ne durumda olduğunu görüyor musunuz. O belki de hiç dokunulmaz dediğiniz Beşar Esed Suriye'nin ne durumda olduğunu hep beraber görüyorsunuz bırakın ne hale geldiğini hep beraber görüyorsunuz. Mısır'ın ne hale getirildiğini hepiniz görüyorsunuz. Şimdi hedefin ne olduğu belli İslam ve İslam medeniyeti. Hedef tahtasına konulmuş gelen geçen oraya ateş eder durumdadır. Biz bunun farkında olarak hep beraber 80 milyon olarak liderimizin Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamette yürümek mecburiyetindeyiz. Kurtuluş çıkış yolumuz burada bu işin Arabı Kürdü Türkü Alevisi Sünnisi yok."

AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, ziyaret anısına Çelik'e Tük bayrağı ve Kur'anı-ı Kerim hediye etti. Çelik'e, milletvekilleri Kemalettin Yılmaztekin, Mehmet Akyürek, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül eşlik etti.

Kaynak: urfastar.com