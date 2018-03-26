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Çelikcan gençlerle buluştu

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İpekyol Gençlik Merkezi kariyer günlerinde bu defa usta gazeteci, haberci, köşe yazarı ve televizyoncu Kadir ÇELİKCAN’ ı ağırladı.

Giriş Tarihi: 26 Mart 2018 Pazartesi 22:15
Çelikcan gençlerle buluştu

Kadir ÇELİKCAN; İpekyol Gençlik Merkezi kursiyerleri ve Göbeklitepe ortaokulu öğrencilerine yönelik yaptığı söyleşide gazeteci ve televizyonculuk hayatı ile ilgili anılarını, tavsiyelerini gençlere aktararak gençlere televizyon, cep telefonu, tablet ve bilgisayarın esiri olmayın, yerine göre kullanmaları gerektiğini, gençlerin kendilerine, güvenerek, kitap okuyarak hayata daha pozitif bakabileceklerini, inanmaları durumunda çalışarak elde edemeyecekleri, başaramayacakları hiçbir şeyin olmayacağını söyledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Şanlıurfa İpekyol Gençlik Merkezi Müdürü Müslüm AKTABUR; Gençlik Merkezleri olarak kariyer Günleri adı altında amacımız Gençlerimize her ay farklı konuk ve farklı konularda topluma mal olmuş, rol model olabilecek önemli şahsiyetleri İpekyol Gençlik Merkezimizde ağırlayarak gençlerle buluşturup hasbihal etmeleri sağlamaktır. Bu maksatla İpekyol Gençlik Merkezine gelen konuklarımızdan hayat hikâyeleri, tavsiyeleri, önerilerini almak ve gelecekte kursiyerlerimizin de merak ettikleri konularda sorular sormaları, cevap almaları ve ilerde belki aynı mesleği yapmak istemelerinde yol gösterici olmalarını sağlamaktır. Bu tür programların devam edeceğini ve gençlerimizi İpekyol Gençlik Merkezine davet ediyorum dedi.

Bizlere her çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz Abdullah ERİN, Vali Yardımcımız Sayın Ahmet YILDIZ’ a teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız son sürat devam edecek olup, Tüm halkımızı ve gençleri gençlik merkezlerinden istifade etmeye davet ediyorum dedi.

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