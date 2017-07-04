Çelik'i mutlu eden imza

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2017 Salı 08:53

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in Şanlıurfa için hayal ettiği bir proje daha hayata geçiyor. Seçim bölgesi olan Şanlıurfa'da 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi verdiği vaadlerin arasında yer alan, ve Şanlıurfa'da özellikle tarım ve sanayi sektörünün büyük umutla beklediği Gıda Organize sanayi bölgesinin kurulması için artık hiç bir sebep kalmadı. Gıda OSB2nin kurulması için yer tahsisi başta olmak üzere, diğer iş ve işlemlerin tamamlanması için büyük uğraşlar veren başta Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Güngör Azim Tuna, BŞB Nihat Çiftçi'nin girişimleri sonuç verdi ve artık Şanlıurfa'da Gıda OSB'nin kurulması için hiç bir sebep kalmadı. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, dün sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ' Gıda OSB için protokoller imzalandı, artık söz yatırımcılarda.Şanlıurfa'ya hayırlı olsun 'demişti. Şanlıurfa Gıda OSB için Şanlıurfa Valiliğinde dün akşam saatlerinde resmi protokol imzalandı. Vali Güngör Azim Tuna, görev süresinin son gününde önemli bir imza attı. Gıda OSB'nin ortakları olan Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticacet ve Sanayi Odası ile ŞOSİAD arasında resmi imzalar atıldı. Gıda OSB Protokolünü Vali Tuna yanı sıra, BŞB Nihat Çiftçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol, ŞOSİAD Başkanı Abdülgani Hartavi imzaladılar. İmza Töreninde Karacadağ kalkınma ajansı Koordinatörü Yunus Çolak ve BŞB Yetkilileride hazır bulundular. İmzalanan protokolün ardından Sanayi Bakanlığı Şanlıurfa'ya Gıda OSB için onay vermesi gerekiyor. HEDEF 100 BİN İŞÇİ Türkiye'nin en fazla genç nüfusu olan Şanlıurfa'da işsizliğin önüne geçmek için Organize Sanayide fabrikaların çoğalması için için büyük uğraşlar veren Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanı Faruk Çelik, geride bırakılan süre içerisinde Şanlıurfa 2. OSB'nin tamamlanmasında ve çok sayıda fabrikaların getirilmesinde öncülük etmişti. Şanlıurfa'da ki tarım ürünlerinin yerinde ihracatının yapılması için Gıda OSB konusunu sık sık gündeme getiren Bakan Çelik, verdiği mücadeleyi kazanarak, Şanlıurfa'ya çok büyük bir eser daha bırakacak. Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'da yapılan Gıda ve tarım Fuarında konuşan Bakan Çelik Gıda OSB ile ilgili şunları söylemişti. 'Şanlıurfa’da ürünlerin marka değeri kazanması için gıda OSB’yi kuracağız. Gıda ile ilgili olarak Şanlıurfa’mızda gıda organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız da son aşamaya geldiğini belirtmek istiyorum. Yakında arsa tahsisleri gerçekleşecek ve burada vatandaşlarımız ürettikleri ürünlerinin markaya dönüşmesini göreceklerdir. Fıstığın yüzde 30-35’ini üretiyoruz. Buğday Urfa'da, Mercimek, Nohut, Pamuk, Mısır, Urfa'da ama markası Şanlıurfa’ya ait değil. Şanlıurfa’ya ait olması için gıda sanayi organize bölgesinde hızlı bir şekilde yapılanmamın ve buradaki tesislerin bir an önce devreye girmesi gerekiyor. Bu konuda valimizde buradalar gıda OSB’si olarak ne eksiğimiz varsa onarı bir an önce tamamlayıp arsaların tahsil edilip ürünlerimizin marka değeri taşıması gerekiyor. Laf üretmek değil, iş üretmemiz gerekiyor”

HARTAVİ: HAYAL GERÇEK OLDU.

Şanlıurfa'da Gıda OSB'nin kurulmasında ön ayak olan isimlerden biriside ŞOSİAD Başkanı Abdülgani Hartavi oldu. Hartavi, yaptığı açıklamada, Gıda OSB'da 8 ile 10 bin kişinin istihdamı söz konusu dedi. Hartavi Gıda OSB ile ilgili şunları söyledi. ŞOSİAD (şanlıurfa organize sanayi işadamları derneği) oarak"Uzun süredir hayalini kurduğumuz Gıda ihtisas OSB'de Allaha hamdolsun olsun bu gün çok önemli bir aşama kaydettik. Gıda Sanayi yatırımcıları olarak,gece gündüz İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile yatıp kalkıyoruz. Rüyalarımızda dahi Şanlıuraya kurulacak olan Gıda OSB ile ilgili plan ve program yapıyorduk. Dernek olarak 2012 yılında Gıda OSB için Karacadağ Kalkınma ajansına yaptırdığımız fizibilite raporu ile Şanlıurfanın sahip olduğu tarımsal üretim potansiyelini ve ekonomiye katacağı katkıyı belgeledik ancak uzun ve yorucu bir bürokratik süreç yaşadık.Sayın Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik ile Valimiz Azim Tuna Güngör beylerin ilgi ve destekleriyle süreci sonlandırmış bulunuyoruz.Kendilerine şükran borçluyuz. Şanlıurfa Gıda ihtisas OSB projesi ;mevcut OSB nin batısında Suruç karayolunun 18 km de tamamı mera vasfında olan 235 hektarlık alan üzerinde kurulacaktır.Kuruluş çalışmaları kapsamında Alt yapı projelerine hazırlık amacıyla; Jeolojik etüt,imar planı ve ÇED raporu hazırlanmış durumdadır. müteşebbis heyeti teşkil eden kuruluşların temsilcileri tarafından bu gün imzalanan protokolun Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulması ile tescil edilecektir. Bundan sonraki süreçte OSB'de Yol,kanalizasyon, Doğalgaz, Arıtma, yağmur suyu, elektrik, telefon gibi alt yapı işlerini kısa sürede ihale edip Yatırımcılara tahsis edeceğiz.ilk etapta Parselasyonu yapılmış değişik çaplardaki 67 parsel üreticilere sunulacak bilahare 1700 hektar alanın etaplar halinde altyapı çalışmaları bitirlerek sanayicilere tahsis edilecektir. Bu proje de temel hedefimiz ve beklentimiz şanlıurfa nın sahip olduğu tarımsal üretim potansiyelini değerlendirecek kurumsal firmalar ve markalara ortam hazırlamak,üretimde katma değer oluşturarak istihdam ve refah seviyesini artırnaktır.Fizibilite bilgilerine göre 3 yıllık faaliyet dönemi sonunda 8000 kişinin istihdamı öngürülmüştür.