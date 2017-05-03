Cem Küçük için FETÖ'den ve şantajla para toplamadan suç duyurusu

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2017 Çarşamba 10:40

Cem Küçük hakkında “Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği, işadamlarından şantajla para toplama” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu dilekçesini ileten Avukat Fidel Okan, Cem Küçük’ün Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üyeliğine ilişkin delillerini maddeler halinde sıraladı.

Avukat Okan, “Cem Küçük isimli şüpheli yaklaşık 2 yıldır televizyon ekranlarından, sözde FETÖ’ye karşı mücadele ediyormuş gibi bir görüntü sergileyerek hedefine koyduğu herkesi FETÖ'cü ilan edip Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı yürütülen soruşturmaları sulandırmaya çalışmıştır” ifadelerini kullandı.

Suç duyurusu dilekçesinde “FETÖ terör örgütü üyesi profesör Halil İbrahim Bahar ile Cem Küçük arasındaki ilişkinin nasıl başladığı, ikili arasında twitter yazışmaları Odatv tarafından haberleştirilmiştir." denildi.

“FETÖ ADINA TETİKÇİLİK YAPTI”

Cem Küçük’ün Haber 7 sitesine geçtikten sonra Fethullahçı Terör Örgütü adına tetikçilik yaptığı ifade edilen suç duyurusu dilekçesinde şu suçlamalara yer verildi:

“Gülen Cemaati isimli bir yazı yazarak söz konusu örgütün Türkiye için ne kadar faydalı ve önemli olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte aynı yazıda Türkiye’deki suyun kirlendiğini ve Gülen Cemaati’nin pislik karışmış bu suyu değiştirdiğini, pisliğe alışmış olanlarının da bundan dolayı veryansın ettiklerini açıkça bildirmiştir. Şüpheli’nin 17 Aralık 2013 tarihinden sonra FETÖ ile ilişkisi olan herkesin tutuklanması ve soruşturulması çağrısı yaptığı ortadayken aynı şahsın 17 Aralık operasyonundan sonra Ülke TV’de yayınlanan ve ekte sunulan kayıtları şimdi ortaya çıkmıştır. İlgili kayıtta da açıkça görüleceği gibi şüpheli, ortada bir Cemaat-Hükümet kavgası olmadığını, Cemaat’in bütün dünyada güzel hizmetler yapan bir kuruluş olduğunu, kimsenin Hoca Efendi ve Cemaat’e iftira atamayacağını belirtmiştir.”

“KONYA’DA BU ÖRGÜTE NASIL HİZMET ETTİĞİ SORUŞTURULMALI”

Avukat Fidel Okan, Cem Küçük’ün 17 Aralık operasyonundan sonra Gülen Cemaat’ini öve öve bitiremediğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Fakat söz konusu şahıs söylediğini unutmuş veya ortaya çıkmayacağını düşünmüş olacak ki, daha sonra yazdığı yazı ile 17 Aralık operasyonundan çok önce gerçekleşen 7 Şubat 2012 tarihli Mit Krizinde bu yapının devleti ele geçirmeye çalıştığını anlatmıştır. Şahsın sürekli birbiri ile çelişkili beyanları ve açıklamaları olduğu, 17 Aralık operasyonundan sonra yaptığı konuşmalar incelendiğinde ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri ile ilişkisine bakıldığında anlaşılacaktır. Bunların dışında Cem Küçük’ün Konya’da bu örgüte nasıl hizmet ettiği de detaylı olarak soruşturulmalıdır.”

“İŞADAMLARINDAN PARA SIZDIRDI”

Cem Küçük’ün işadamlarına “şantaj” uyguladığını da öne süren Avukat Okan iddialarını şöyle sıraladı:

“Şüpheli şahıs FETÖ ile ilişkisini gizlemek, perdelemek için her yöntemi denemiş özellikle çıktığı TV ekranlarında ve yazdığı yazılarda hedefine koyduğu herkesi FETÖ’cü olarak suçlamış ve çoğu zaman bu kişilerin tutuklanmasına talep ederek bu amacını gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu yönde soruşturma derinleştiğinde şahsın para sızdırdığı işadamlarının tamamına ulaşılması da mümkündür. Şüphelinin iş adamlarından şantajla para topladığı çok açık bir şekilde yazılmıştır.”

Avukat Fidel Okan, suçlamalarının ardından Cem Küçük hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

Odatv.com