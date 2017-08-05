Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2017 Cumartesi 19:05

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir giyim mağazasında kimse olmadığını gören hırsız, içeri girerek masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsız telefonu çalarak hızla olay yerinden kaçarken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde hırsız içeriye bakıyor ve kimsenin olmadığını anlayınca masanın üzerinde bulunan cep telefonunu cebine koyarak hızla ola yerinden uzaklaşıyor. Telefonun olmadığını gören iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını izleyen polis olayla ilgili inceleme başlattı.



(haberler.com)