Cepten Konuşmada Avrupa Şampiyonuyuz

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2017 Perşembe 00:04

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’ndan derlenen verileri inceleyerek medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in medyadan edindiği bilgilere göre Türkiye 441 dakikalık mobil kullanım süresiyle, en yakın rakibi Makedonya’ya(295) 146 dakika fark atarak Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca, Türkiye 2012 yılından beri Avrupa’da en çok mobil konuşma yapan ülke konumunda bulunurken, Türkiye’yi 295 dakikayla Makedonya, 271 dakikayla İtalya, 270 dakika ile de Romanya takip etti.

2017 yılının ikinci çeyreğinde mobil trafik 63,84 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 1,91 milyar dakika olarak gerçekleşti. Gerçekleşen konuşma trafiğinin yüzde 93,2’sini mobilden yapılan konuşmalar oluşturdu.

PRNet’in medya analizinde, cep telefonları yıl içerisinde 32 bin 547 habere konu olduğu belirlendi. Son yıllarda elimizden düşürmediğimiz cep telefonları teknoloji bağımlılığının bir numaralı göstergesi olarak kabul edilirken, medyaya yansıyan haberlerdeki en dikkat çekici ayrıntı günde ortalama 6 saatten fazla mobil cihazları kullanıyor olmamız, telefona bakmak için uyanmamız ve tuvalete dahi cep telefonlarıyla gitmemiz oldu. Sosyal ağlar ise cep telefonu kullanımın artmasındaki en önemli faktör olarak belirtildi.

kaynak: AJANS PRESS