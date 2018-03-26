Çevik Kuvvet için alternatif yollar trafiğe açılacak

Giriş Tarihi: 26 Mart 2018 Pazartesi 22:29

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa’da yapımına başlanan Türkiye’nin en büyük köprülü kavşağı çalışmaları sürerken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ana yola alternatif olarak ulaşıma açılacak olan ara yollarda incelemelerde bulundu. Altyapı çalışmalarında yetkililerden bilgi alan Çiftçi, “Mevcut yolun trafik akışını sağlayacak olan yani by-pass görevi görecek ara yollarımızda çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Karayolları bölge müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı içerisinden anayolu kapatma noktasında Şanlıurfa Diyarbakır karayolu trafiğinin geçirilebilmesi için bir by-pass yol yapıldı. Yüklenici firma çalışmalarını sürdürüyor ve yol bitme noktasına geldi. Vatandaşlarımız çalışmaların tamamlanması ile girmiş oldukları yol onların transit bir şekilde geçişini sağlayabilecek noktada. Projesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan çalışma çerçevesinde Türkiye’nin en büyük köprülü kavşağı yapılıyor. 8 kulplu ve 3 katlı bir köprülü kavşak inşa edilecek. Biz de projenin katılımcısı olarak yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ile irtibattayız. Tüm planlamalar yürüyor. Emeği geçen Sayın Bakanımızı, milletvekili, hükümet yetkilileri, Karayolları Genel Müdürlüğünü ve ulaştırma bakanlığımızı tebrik ediyorum. Bir hayaldi ama gerçekleşiyor. Şimdiden halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

iha