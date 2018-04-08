Çevik kuvvet kavşağı için alternatif yollar açıldı

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2018 Pazar 10:50

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağının yapım çalışmaları öncesi, alternatif olarak planlanan yolların asfaltlama çalışmaları başladı.



Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte başlatılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 11 nisanda çevik kuvvet kavşağında trafiğin yeni yapılan yan yollardan verileceğini belirtti.



Türkiye’nin en büyük köprülü kavşağı olma özelliği taşıyan çevik kuvvet köprülü kavşağının bitmesiyle Şanlıurfa-Diyarbakır yol güzergahında trafik akışı rahat bir şekilde sağlanacak.



Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Çiftçi, incelemeleri sonrası açıklamasında, “Allah’ın izniyle 11 nisan günü çevik kuvvet köprülü kavşağını trafiğe kapatarak köprülü kavşak yapımı için yüklenici firmamıza teslim ediyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yüklenici firmamızın yan yollar açması sureti ile yeni yolları trafiğe açıp köprülü kavşak alanını tamamıyla yüklenici firmamıza teslim edeceğiz. Ve yine üst düzey yapılan görüşmeler neticesinde Allah’ın izni ile Türkiye’nin en büyük köprülü kavşağını Şanlıurfa’da yapmış olacağız” şeklinde konuştu.



“Narlı Dere Köprülü Kavşağı trafiğe açılıyor”



Yapımı devam eden Narlıdere Köprülü kavşağını da inceleyen Çiftçi, Köprülü kavşağın 11 nisanda trafiğe açılacağının söyledi. Şanlıurfa’nın trafik sorununu çözmek için kent genelinde köprülü kavşaklar, yeni bulvar açan Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa-Diyarbakır güzergahında araç trafiğinin aksatmadan planlı bir şekilde köprülü kavşak çalışmalarını sürdürüyor.



“Şanlıurfa’nın trafiğini rahatlamak için tüm kadrolarımız çalışıyor”



Narlıdere Köprülü kavşak alanında sürdürülen çalışmalar hakkında teknik kadrodan bilgi alan Başkan Nihat Çiftçi, “Kadrolarımız, Şanlıurfa’nın trafiğini rahatlamak için büyük bir özveri sergiliyor. Trafiği rahatlatmak için köprülü kavşak, yeni bulvarlar, yeni çevre yolları gibi büyük projeleri bir bir yaparak kendini göstermeye devam ediyor. Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda araçların transit geçişlerini sağlamak için var gücüyle başlattığı Narlıdere katlı köprülü kavşağındaki çalışmalarını sürdürüyor. Allah’ın izni ile alt kısmını 11 nisan da araç trafiğine açacağız. Trafiği gelecek anlamında Şanlıurfa’nın vizyonunu görerek ve kalkınan şehri güçlü projelerle geleceğe taşıyoruz. Bu projelerimiz Şanlıurfa kadrolarımızın eserleridir” şeklinde konuştu.



“Açılışlara tüm Şanlıurfalıları davet ediyoruz”



“Büyükşehir Belediyesi’nin Şanlıurfa’nın geleceğine yön veriyor” diyen Başkan Nihat Çiftçi, “Allah’ın izni ile 11 nisanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’ın katılımı ile açılışlarımızı yapacağız. Tüm Şanlıurfalı kardeşlerimi davet ediyorum. Her şeyi Şanlıurfalı kardeşlerimiz için yapıyoruz” diye konuştu.