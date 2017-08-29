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Ceylanpınar AK Parti İlçe Başkanlığı'na Ergin Aday...

AK Parti'nin Şanlıurfa'da 5 ilçede 'yeni başkanlarla' yola devam etme kararı almasının ardından, Ceylanpınar İlçe Başkanlığı'na talip olan bir isim başvuruda bulundu.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2017 Salı 17:55
Ceylanpınar AK Parti İlçe Başkanlığı'na Ergin Aday...

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda geçtiğimiz günlerde yaptığı istişare toplantılarının ardından Suruç’ta Mehmet Yavuz, Hilvan’da Hanif Düzme, Birecik’te Müslüm Kayapınar, Halfeti’de Muzaffer Açar, Ceylanpınar’da Ahmet Güntekin'in önümüzdeki aylarda yapılacak 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adayı olmayacakları kesinleşti ve 5 ilçede başkan adayları için başvuruların başladığı duyuruldu. Bunun üzerine Ceylanpınar AK Parti Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Ergin, parti ilçe başkanlığına aday olmak için başvuruda bulundu. Ergin, başvuruyu "Bu davaya gönül verdiğim için bu dava uğruna Canla başla bedenimi koyarak Akparti C.Pınar ilçe başkanı aday adayı başvurumu gerçekleştirdim" diyerek duyurdu.

 

(bizhaberciyiz.com)

YORUMLAR
  • yorum2017-08-30 16:08:04CEYLANPINAR lı elluş

    Arkadaş insan bir şey yaparken düşünür CEYLANPINAR hepsi mi arapların olacak bırakın bu siyaseti zaten altını üstünü yemiş araplar burda

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