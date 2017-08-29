Ceylanpınar AK Parti İlçe Başkanlığı'na Ergin Aday...

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2017 Salı 17:55

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda geçtiğimiz günlerde yaptığı istişare toplantılarının ardından Suruç’ta Mehmet Yavuz, Hilvan’da Hanif Düzme, Birecik’te Müslüm Kayapınar, Halfeti’de Muzaffer Açar, Ceylanpınar’da Ahmet Güntekin'in önümüzdeki aylarda yapılacak 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adayı olmayacakları kesinleşti ve 5 ilçede başkan adayları için başvuruların başladığı duyuruldu. Bunun üzerine Ceylanpınar AK Parti Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Ergin, parti ilçe başkanlığına aday olmak için başvuruda bulundu. Ergin, başvuruyu "Bu davaya gönül verdiğim için bu dava uğruna Canla başla bedenimi koyarak Akparti C.Pınar ilçe başkanı aday adayı başvurumu gerçekleştirdim" diyerek duyurdu.

(bizhaberciyiz.com)