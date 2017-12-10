Ceylanpınar, Çanakkale Boğazını Geçti: 71 - 63

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2017 Pazar 19:43

Ceylanpınar Spor Salonunda oynanan maçın ilk periyotunu 14-22 misafir takım önde kapattı. Kısa sürede toparlanan Ceylanpınar ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 37-27 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, üst üste bulduğu sayılarla son çeyreğe 55-42 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Ceylanpınar Bedensel Engelliler, sahadan 71-63 galibiyetle ayrıldı.

Takım antrenörü Metin İdoğ, maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ligde 6. hafta maçını alarak moral depoladık. Süper Lig'e çıkabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Galibiyet serimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Oyuncularımı kazandıkları için tebrik ediyorum." dedi.