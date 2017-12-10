Ana Sayfa Spor Ceylanpınar, Çanakkale Boğazını Geçti: 71 - 63

Ceylanpınar, Çanakkale Boğazını Geçti: 71 - 63

Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol 1. Ligi'nde, Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, Çanakkale Boğaz Gücü Engelliler'i 71- 63 yendi.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2017 Pazar 19:43
Ceylanpınar, Çanakkale Boğazını Geçti: 71 - 63

Ceylanpınar Spor Salonunda oynanan maçın ilk periyotunu 14-22 misafir takım önde kapattı. Kısa sürede toparlanan Ceylanpınar ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 37-27 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, üst üste bulduğu sayılarla son çeyreğe 55-42 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Ceylanpınar Bedensel Engelliler, sahadan 71-63 galibiyetle ayrıldı.

Takım antrenörü Metin İdoğ, maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ligde 6. hafta maçını alarak moral depoladık. Süper Lig'e çıkabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Galibiyet serimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Oyuncularımı kazandıkları için tebrik ediyorum." dedi. 

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Mağarada antrenman 12 madalya getirdi

Mağarada antrenman 12 madalya getirdi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık