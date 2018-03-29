Ceylanpınar İlçe Emniyeti’nden Başkan Atilla’ya plaket

Giriş Tarihi: 29 Mart 2018 Perşembe 10:07

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 2015 yılında uykularında PKK’lı teröristlerce şehit edilen şehit polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar’ın adlarını taşıyan atış poligonunda incelemelerde bulundu. Başkan Atilla, alanda bulunan polislerle de sohbet etti.

Yerli silahlara övgü

Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar Atış Poligonunda yerli silahları da inceleyen Başkan Atilla, Türkiye’nin yerli silah üretme konusunda dünya ülkeleri arasında adını yazdırdığını ve silah konusunda dışa bağımlılığının tamamen ortadan kalktığını ifade etti. Poligon ziyareti sonrasında İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen tarafından katkıları ve desteklerinden dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve Başkan Yardımcısı Mehmet Altun’a plaket verildi.

"Polislerimiz bizim göz bebeğimizdir"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Türk Emniyet Teşkilatının ülkenin en önemli yapı taşlarından birisi olduğuna dikkat çekti. Atilla, "2015 yılında Ceylanpınar’da polislerimiz Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar, evlerinde uyudukları sırada PKK’lı teröristlerce kahpece şehit edilmişlerdi. Biz de şehitlerimizin adını yaşatmak için geçen yıl bu poligona isimlerini vermiştik. Bugün ise gelip alanı ziyaret ettik ve polis kardeşlerimizle vakit geçirdik. Şu unutulmamalıdır ki, polislerimiz bizim göz bebeğimizdir. Onlar bizler için, bizlerin huzuru için canına veren kahramanlardır. Bu kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Her zaman bu kahramanlarımızın yanında ve emrinde olacağız. Plaket içinde Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen’e ve tüm teşkilata da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın her zaman kendilerinin yanında olduklarını ifade ederek, "Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya bugüne kadar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Bu atış poligonunun ilçemize kazandırılmasında ve şehit polislerimiz Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar’ın isimlerinin yaşatılmasında büyük emekleri olmuştur. Biz ne zaman ihtiyaç duysak Başkan Atilla yanımızda olmuştur. Biz de bu desteğe karşılık olarak bu plaketi takdim ediyoruz" diye konuştu.

iha