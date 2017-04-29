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Ceylanpınar sınırında asayiş uygulaması yapıldı

Sınırın sıfır noktasında asayiş uygulamasıŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn kentine komşu ve sınıra sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar'da asayiş uygulaması yapıldı.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2017 Cumartesi 10:28
Ceylanpınar sınırında asayiş uygulaması yapıldı

 Suriye'nin Rasulayn kentine komşu ve sınıra sıfır noktasında bulunan  Ceylanpınar'da asayiş uygulaması yapıldı.  Türkiye'nin huzur ve güveni için tüm yurtta olduğu gibi  Şanlıurfa'nın  Ceylanpınar ilçesinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İlçenin dört farklı noktasında gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda araç aranırken şüpheli görülen şahısların üst araması yapıldı. Vatandaşlar, yapılan uygulamanın ilçenin huzuru ve asayişi için gerekli olduğunu vurguladı. Bu tür uygulamaların yapılmasının devlete ve güvenlik güçlerine güveni arttırdığını belirten Ahmet Ulucan " Polis arkadaşların yapmış olduğu uygulamalarda ilçe halkından ricam polis arkadaşlara yardımcı olsunlar. Sonuçta bu tür güvenlik uygulamaları bizim can ve mal güvenliğimiz için yapılmaktadır" diyerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Sınır birliklerinin olası saldırılara karşı teyakkuzda olduğu  Ceylanpınar'da gerçekleşen asayiş uygulamasına ise ilçede görev yapan tüm polislerin katıldığı öğrenildi.

 

 

 

(sondakika.com)

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