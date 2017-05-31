Ceylanpınar'da 2 Polisin Şehit Edildiği Davada Sanıklardan 3'ü Tahliye Edildi

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:32

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, 2 yıl önce aynı evde kalan polis memurları Okan Acar ile Feyyaz Yumuşak'ın şehit edilmesiyle ilgili davanın 5'inci duruşması görüldü.

22 Temmuz 2015 tarihinde Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında kiraladıkları aynı evde kalan polis memurları Okan Acar ile Feyyaz Yumuşak'ın şehit edilmesiyle ilgili açılan davanın 5'inci duruşması Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada 3 sanık tahliye edilirken, cinayete yardım ettiği iddia edilen M.C.Y., Sedat A., Hüseyin A. ve Hasan A.'nın ise tutukluluğuna devam kararı verildi. Sanık avukatı Eyyüp Sabri Tınaş, olay gecesi Acar ve Yumuşak ile birlikte olan polis memuru Burak Koru hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaa hazırlaması için duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

(sondakika.com)