Ceylanpınar’da değişim ve devrim dönemi

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 13:04

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Şanlıurfa’da yerel yayın yapan televizyonların ortak yayına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi başta olmak üzere bütün belediye başkanlarının katıldığı yayına katılan Başkan Yardımcısı Bayol, geride kalan 4 yılda Ceylanpınar’da yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri anlattı. Ahmet Köse’nin moderatörlüğünde gerçekleşen programda soruları yanıtlayan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, hayata geçen ve sürdürülen yatırımlarla birlikte Ceylanpınar’ın bölgenin parlayan yıldızı olacağını ifade etti.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, enkaz bir Ceylanpınar devraldıklarını ve kısa sürede bu enkazın altında kalkarak büyük yatırımlara imza attıklarını ifade ederek, “Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yılı münasebetiyle bütün belediye başkanlarımız ile bir araya geldik. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli çalışıyoruz. Gerçekten de Ceylanpınar’da halkımız için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bugün itibariyle Ceylanpınar’da 67 tane kırsal mahallemizde yol ve su sorunu yok denecek kadar bitmiş durumdadır. Biz Ceylanpınar’a devraldığımızda yaklaşık 8 milyon lira bir borçla devraldık. Yıkılmış, yakılmış ve enkaz halde bir Ceylanpınar’ı devraldık. İş makinelerine baktığımız zaman 74-84 model iş makineleri vardı, bunlarla 10 kilometre bile zor gidiliyordu. Biz baktık ki bu araçlarla yapılabilecek bir belediyecilik anlayışı yoktu. Başkanımız Menderes Atilla ve meclis üyelerimizle bir karar aldık. Biz bu işin üstesinden nasıl geliriz diye düşünmeye başladık. Siz de takdir edersiniz ki belediyecilik bir takım işidir, başta takım kaptanımız Menderes Atilla, belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimizle ve birim müdürlerimizle beraber Ceylanpınar’da sayısız hizmete imza attık” dedi.

(İHA)