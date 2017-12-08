Ceylanpınar'da kütüphane açılışı yapıldı

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2017 Cuma 00:19

Açılış töreninde konuşan, ilçe Kaymakamı Ahmet Karatepe öğrencilerin okudukça, vatanına ve milletine sahip çıkacaklarını söyledi.

Hain 15 Temmuz darbe girişiminin asla unutturulmayacağını aktaran Karatepe, şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın himayelerinde yürüyen projemizi burada icra ediyorlar. Bu unutmayacağımızın ve unutturmayacağımızın bir göstergesidir. Öğrencilerimiz okudukça aydınlanacaklar ve asla 15 Temmuz gününü unutmayacaklar. Vatanına, milletine okudukça daha da bilinçli bir şekilde sahip çıkmaya devam edecekler."

AK Parti ABD Teşkilatı Başkan Yardımcısı Fatih Erdoğan'ın Danışmanı Fatma Figen Demirkol da 15 Temmuz'un FETÖ terör örgütünün darbe planının milli mücadele ruhuyla bertaraf edildiğini belirtti.

Demorkol, "Bizler istiyoruzki ak eğitim seferberliği ile gümbür gümbür gelen genç neslimiz 15 Temmuz'u hiç unutmasınlar." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Erdoğan'ın desteğiyle yaptırılan kütüphane ve 15 Temmuz Demokrasi Köşesi"nin açılışı yapıldı.

Törene, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılınç ve vatandaşlar katıldı.