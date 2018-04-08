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Ceylanpınar'da Servetini saatlere harcadı

Ceylanpınar ilçesinde ticaretle uğraşan Hıdır Ekin’in koleksiyonunda bir servet değerinde olan 216 saat bulunuyor.

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2018 Pazar 10:53
Ceylanpınar'da Servetini saatlere harcadı

Ceylanpınar ilçesinde ticaretle uğraşan Hıdır Ekin, tüm servetini saatlere harcıyor. Ekin’in koleksiyonunda değeri 410 TL ile 12 bin euro arasında değişen 216 adet saat bulunuyor. Saatlere olan merakının 15 yıl önce başladığını anlatan Ekin, "Beni merakım saat koleksiyoncusu haline getirdi. Elimde ithal 216 adet saat bulunmaktadır. Bu saatlerin tamamı faturalı olup, elimdeki en pahalı saatin değeri 12 bin euro olup, en ucuz saat ise 410 liradır. Bu saatleri kesinlikle satmayı düşünmemekle beraber, koleksiyonumu geliştirip asıl hedefim 500 saattir. Bana yer verilirse saatlerimi sergilemeye hazırım" diye konuştu.

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