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Ceylanpınar'da sigara kaçakçılığı

Ceylanpınar ilçesinde 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma 17:10
Ceylanpınar'da sigara kaçakçılığı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili Abdulhekim Ç. ve Hüseyin A. gözaltına alındı.

 

AA

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