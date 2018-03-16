Ceylanpınar'da sigara kaçakçılığı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili Abdulhekim Ç. ve Hüseyin A. gözaltına alındı.
AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili Abdulhekim Ç. ve Hüseyin A. gözaltına alındı.
AA
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