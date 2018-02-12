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Ceylanpınar'da yasa dışı bahis operasyonu

Ceylanpınar ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 19:00
Ceylanpınar'da yasa dışı bahis operasyonu

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaşa dışı bahis oynatıldığı ileri sürülen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Ali T. ve Eşref A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, yasa dışı bahis oynanmasında kulanılan 2 dizüstü bilgisayar, 2 sabit disk, çeşitli kuponlar, kupon çıkarmaya yarayan renkli yazıcı, 11 oynanmış kupon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

 

AA

 
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