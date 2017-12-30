CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl:

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 16:36

Bingöl, partisinin Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarını çözmek istediklerini ve bu anlamda hareket ettiklerini söyledi.

Kongrenin partileri ve ülke adına hayırlı olmasını dileyen Bingöl, "Şanlıurfa'da CHP'den milletvekili olmaması büyük bir eksiklik. Bunu neden söylüyorum? Televizyonun karşısında parlamentoyu izlediğinizde, acaba o kürsüye çıkıp Şanlıurfamızın sıkıntılarını dile getiren bir Allah'ın kulu milletvekili var mı? Yok. Ama düşünün ki CHP'den birkaç Şanlıurfa milletvekili olsaydı, bu toprakların evlatları kürsüde olsaydı, çok daha farklı bir anlayışla, çok daha gür bir sesle buranın sorunları dile getirilirdi." diye konuştu.

Kongredeki seçimlerde, tek aday olan mevcut il başkanı Aziz Aydınlık, güven tazeledi.

Aydınlık, yaptığı konuşmada, kendisine destek veren partililere teşekkür ederek, ''Bu coşku 2019'da CHP’nin hem iktidar olacağının hem de Şanlıurfa'dan milletvekili çıkaracağının göstergesidir." dedi.

AA