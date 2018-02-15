CHP Urfa heyetinden basın toplantısı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 18:38

CHP PM Üyesi Erbil Aydınlık yaptığı açıklamada, “Niye biz bir cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı tabi ki hakaret değil, hakaret etmek saygısızlıktır, bu siyasete de insanlığa da yakışmaz ama kendi eleştirel pencereden bakmak gerekiyor. Bizleri de eleştireceksiniz tabi, eleştirmeden biz doğruyu yanlışı öğrenemeyiz, yanlışlarımız düzeltemeyiz. Eleştiriler bizi güçlendirir ama şu an içinde bulunduğumuz durumda bunu yapamıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi seçilen ve aynı zaman CHP İl Başkanı Aziz Aydınlık’ın kızı olan Şanlıurfalı Erbil Aydınlık sabah saatlerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan Erbil Aydınlık, bir kadın olarak kendisinin PM üyesi olmasının kıymetli olduğuna değinerek, “Ben sürpriz bir adaydım PM için ama seçildikten sonra elimden geleni yapacağım doğu için güneydoğu için. Kadın adayım, bu çok kıymetli. Özellikle geçtiğimiz süreçte kadınlarımız bu kadar örselenirken, kadın hakları ile ilgili bu kadar sıkıntı varken doğu ve güneydoğudan kadın aday olmak benim için çok onu verici bir şey” ifadelerini kullandı.

‘KÜRT SORUNU DEĞİL TÜRKİYE SORUNU’

“İl Parti Meclisi toplantısında kendi sorunlarımızla ilgili gerek Kürt sorunu, ki bu bugün Kürt sorunu değil Türkiye sorunu. Bunun ismini değiştirmek için bir öneride bir talepte bulundum. Çünkü toplumsal olarak hepimizi etkiliyor” diyen Aydınlık eğitim konusunda ise sorunların olduğunu belirterek, “Bugün Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri eğitim sorunu. Bugün araştırmalar yapılıyor, veliler yüzde 80 çocuklarını yurtdışında eğitime göndermek istiyor. Bu bizim için çok büyük bir rakam” sözlerine yer verdi.



‘KENDİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İFADE EDEN KİŞİLER BUGÜN TUTUKLANIYOR’

Eleştirilerin insanı güçlendirdiğini ancak şu an bunun yapılamadığını iddia eden PM Üyesi Aydınlık, “Kürt sorunu, demokratik hak insanların elinden alınıyor. Hiçbir özerklik kişilere verilmiyor. Kendi özgürlüğünü ifade eden kişiler bugün tutuklanıyor. Bugün başbakanı eleştirdi diye 987 tane dosya var. Bu çok büyük bir rakam. Niye biz bir cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı tabi ki hakaret değil, hakaret etmek saygısızlıktır, bu siyasete de insanlığa da yakışmaz ama kendi eleştirel pencereden bakmak gerekiyor. Bizleri de eleştireceksiniz tabi, eleştirmeden biz doğruyu yanlışı öğrenemeyiz, yanlışlarımız düzeltemeyiz. Eleştiriler bizi güçlendirir ama şu an içinde bulunduğumuz durumda bunu yapamıyoruz. O yüzden sizlerle birlikte özellikle Urfa’nın sorunlarını sizlerden, halkımızdan, STK’ları ziyaret edeceğiz, Urfa için önemli olan bütün organları gezeceğiz. Orada öğrendiğimiz sıkıntıların hepsini parti meclisinde açıkça dile getireceğime söz veriyorum. Desteklerinizi bekliyorum” diyerek sözlerine son verdi.

AJANS URFA