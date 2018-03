CHP’den Faruk Çelik için ilginç yorum!

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 03:35

Et fiyatlarının Ak Parti hükümetleri döneminde bir türlü düşürülemediğini ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

KÖYLERDE ÜRETİCİ DAHA FAZLA DESTEKLENMELİ

“Devlet üretimi, hayvan sayısını artırmaya yönelik politikalar uygulamalıdır. Köylerde üreticiler daha fazla desteklenmelidir. Ancak AKP'nin aklında ve zihniyetinde bu yok, üretmek yerine ithalat var. Hemen ithalata sarılıyor. Böyle olunca da ithal et piyasaya girdiğinde besici de karkas et fiyatlarının düşeceği korkusu ile elindeki hayvanları kestirmeye başlıyor. Böylece hem ithalatın etkisi ile hem de yerli üreticilerin hayvanlarını kestirmesi ile piyasadaki et miktarı artıyor ve fiyatlar belli bir süreliğine düşüyor. Ama bu geçici bir durum oluyor, çünkü üretici para kazanamadığı için kestirdiği hayvanların yerine yenilerini yetiştirmiyor. Bu da et fiyatlarının tekrar yükselmesine neden oluyor."

TARIMDAN HABER