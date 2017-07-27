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CHP’den Faruk Çelik için ilginç yorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, tarımdaki kabine değişikliğine ilginç bir yorumda bulundu. Et fiyatlarına da göndermede bulunan Gaytancıoğlu, “Et fiyatları düşmeden Faruk Çelik düştü" dedi.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 03:35
CHP’den Faruk Çelik için ilginç yorum!

Et fiyatlarının Ak Parti hükümetleri döneminde bir türlü düşürülemediğini ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

KÖYLERDE ÜRETİCİ DAHA FAZLA DESTEKLENMELİ

“Devlet üretimi, hayvan sayısını artırmaya yönelik politikalar uygulamalıdır. Köylerde üreticiler daha fazla desteklenmelidir. Ancak AKP'nin aklında ve zihniyetinde bu yok, üretmek yerine ithalat var. Hemen ithalata sarılıyor. Böyle olunca da ithal et piyasaya girdiğinde besici de karkas et fiyatlarının düşeceği korkusu ile elindeki hayvanları kestirmeye başlıyor. Böylece hem ithalatın etkisi ile hem de yerli üreticilerin hayvanlarını kestirmesi ile piyasadaki et miktarı artıyor ve fiyatlar belli bir süreliğine düşüyor. Ama bu geçici bir durum oluyor, çünkü üretici para kazanamadığı için kestirdiği hayvanların yerine yenilerini yetiştirmiyor. Bu da et fiyatlarının tekrar yükselmesine neden oluyor."

 

 

 

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