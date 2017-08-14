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Çiftçi Ak Partinin 16'ncı Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Partinin 16’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:25
Çiftçi Ak Partinin 16'ncı Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Çiftçi, "İlk günkü aşkla yola devam ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,  AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Mesajında  AK Parti kadrolarının, Cumhurbaşkanımız ve  AK Parti Genel Başkanımız  Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken Başkan Çiftçi, "Biz,  AK Parti olarak böylesine kahraman bir halkın hizmetkarı olmaktan gurur duyuyoruz. Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olduğum, bir dönem merkez ilçe, dört dönem ise İl Başkan Yardımcısı olarak çalıştığım partimizin 16'ncı yılında yine birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir  Türkiyeiçin var gücümüzle çalışıyoruz.  Türkiye'de değişimin ve gelişimin tek adresi haline gelen böylesine bir kadroda yer almak bana gurur veriyor. İşte bu anlayışla halkımıza hizmetin 'en iyisini nasıl ve ne şekilde ulaştırırız' bunun çabası içerisindeyiz. Tüm bu düşüncelerle vesayet odaklarına son veren,  Türkiye'yi dev yatırımlarla donatan partimizin halkımız nezdinde ki başarısının devamını hep birlikte ve el birliğiyle diler, halkımıza bizlere vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. -

 

(sondakika.com)

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