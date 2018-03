Çiftçi, Bayramın Son Gününde de Vatandaşlarla Buluştu

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2017 Salı 13:04

Kurban Bayramı süresince Şanlıurfa merkez ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bayramın son gününde de Viranşehir ve Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlarla kucaklaşarak bayramlarını kutladı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kurban Bayramının son gününde ilk olarak Viranşehirlilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Viranşehir sokaklarında gezerek vatandaşların bayramını kutlayan Çiftçi, ilçede yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Halkla kucaklaşan Çiftçi, ilçede yapılması planlanan büyük parkın temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını söyledi.



"Viranşehir'de Büyük Parkın Temelini Atacağız"



Şehrin mutluluğu ve güvenliği için sürekli olarak çalıştıklarını ve halka hizmet verdiklerini ifade eden Çiftçi, "Kurban Bayramının son gününde Viranşehirilçemizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek bayramlaştık. Belediye Meclis üyeleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili ile birlikte esnafımız ve Viranşehir'deki kardeşlerimizle bayramlaştık. Bu günler güzel ve önemli olan şehirlerin huzurudur. Şehirlerin güvenliği ve mutluluğu için çalışıyoruz. Her ilçede halkımızla kucaklaşmaya ve onları dinlemeye geldik. Büyükşehir Belediyesi tarafından her ilçede olduğu gibi Viranşehir ilçesinde de park yapımı çalışmalarını sürdürüyoruz ve Viranşehir'de Yenişehir Mahallesinde 73 dönümlük parkın temelini bayramdan sonra atacağız. Viranşehir ilçemizde cephe düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Bayram sonra Viranşehirilçemizde büyük parkın da temelini atacağız. İlçede trafik ve yön düzenleme çalışması yapacağız. Belediyeciyiz ve her dakika çalışacağız. Burada önemli olan halkımızın mutluluğudur" dedi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ile Belediye Meclis üyeleri daha sonra ilçede yapılan dış cephe düzenleme çalışmalarını inceledikten sonra Ceylanpınarİlçesine geçerek burada da vatandaşların bayramını kutladı.



Başkan Çiftçi, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte Ceylanpınarilçesine geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Ceylanpınar ilçesinde vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Çiftçi, Ceylanpınar Kaymakam Vekili Ömer Çimşit ile birlikte ilçede yapılan çalışmaları inceledi. Başkan Çiftçi ve Kaymakam Vekili Çimşit daha sonra 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Ceylanpınar İlçe Başkanlığını ziyaret ederek dernek başkanı ve üyeleriyle bayramlaştı.



Çiftçi, siverek ve hilvan'da vatandaşlarla bayramlaştı



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle Siverek ve Hilvan'da da esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğunu ifade eden Çiftçi, Birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa'yı kalkındıracaklarını ifade etti.

(sondakika.com)