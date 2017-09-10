Çiftçi, Hafta Sonunda Esnafı Ziyaret Etti

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2017 Pazar 20:59

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, taksi duraklarına konuk oldu. Taksicilerle bir araya gelerek, buradaki esnafla sohbet etti. Esnafın sorun ve çözüm önerilerini de dinleyen Çiftçi, esnafa yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Modern taksi duraklarıyla esnafın daha rahat ettiğini ifade eden Çiftçi, durak çalışmalarının devam edeceğini belirtti.



Taksici esnafının ardından Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan esnafı da ziyaret eden Çiftçi, esnafa hayırlı ve bol kazançlar diledi. Çiftçi Büyükşehir Belediyesi olarak kentin gelişmesine ve büyümesine katkı sunan esnafın her zaman yanında olduklarını ve desteklediklerini söyledi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, taksi hizmetinin yüksek standartlarda verilebilmesi ve taksici esnafına en elverişli çalışma koşullarının sağlanması amacıyla taksi duraklarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi il genelinde 25 taksi durağının yapımı tamamlarken, projesi tamamlanan 7 taksi durağının daha inşaatına önümüzdeki günlerde başlanılacak. İçerisinde mutfak ve lavabosu bulunan taksi durakları sayısının 32'ye çıkarılması için proje çalışmaları devam ediyor.



(haberler.com)