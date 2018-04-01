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Çiftçi Müteahhitlerle Sorunları Görüştü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Milletvekili Halil Özcan ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Urfa'daki yap-satçı müteahhitlerle bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 23:02
Çiftçi Müteahhitlerle Sorunları Görüştü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Milletvekili Halil Özcan ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Urfa'daki yap-satçı müteahhitlerle bir araya geldi.

Özel bir restoranda bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Milletvekili Halil Özcan ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Urfa'daki yap-satçı müteahhitlerle sektördeki yaşanan sıkıntıları görüştü.

Son günlerde maliyetlerin artışı ile sektörün durma noktasına geldiğini ifade eden inşaatçılar, belediyelerin kendilerinden talep ettiği ağır prosedürlerin hafifletilmesini ve sektörünün önünün açılması için destek istediklerini ifade ettiler.

Başkan Çiftçi ve milletvekili Özcan ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

 

 

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