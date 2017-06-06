Çiftçi Teknopark'a itici güç olacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2017 Salı 19:16

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) çalışması kapsamında Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın da aralarında bulunduğu paydaş kurum temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Başkan Çiftçi, İŞGEM kapsamında üretilen projelerin hayata geçirilerek kalkınmaya katkı sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"TEKNOPARK anlamında üniversitemizin, GAP Kalkınma Başkanlığımızın, KOSGEB'in, Ticaret Sanayi Odasının ve bunun yanında bir çok paydaşın olduğu proje içerisinde bizler de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bir adım atma niyetindeyiz.

İŞGEM'lerin temel hedefi TEKNOPARK'ta proje haline gelen fikirlerin uygulama alanında onları desteklenmesi sureti ile uygulama şanslarını vermektir. Bu da Şanlıurfa'da yeni projelerin hayat bulması anlamında atılacak adımlar arasındadır. Zaten KOSGEB bu anlamda desteğini veriyor.

Ayrıca uygulama sahasında Büyükşehir'in de ortak olması ile fikir birlikteliği oluşmuş olacak. TEKNOPARK anlamında üniversitemiz çalışmayı yapacak, bizler de bu çalışma çerçevesinde tekliflerimizi hazırlayıp inşallah yetkili kurumlarla kararımızı aldıktan sonra adım atacağız"

(urfahizmet.com)