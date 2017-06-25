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Çiftçi, Vatandaşlarla Bayramlaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşlarla bayramlaştı.

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 16:40
Çiftçi, Vatandaşlarla Bayramlaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram namazının ardından güne şehitlik ve kabir ziyaretleri ile başlayan Çiftçi, vatandaşların bayramını kutlayarak dualar etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bayramın ilk günü sabah namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Askeri şehitlik ve kentin diğer bölgelerindeki mezarlıkları ziyaret eden Çiftçi, burada vatandaşların bayramlarını kutlayarak, ebediyete göç edenler için dualar etti.

Kabir ziyaretleri sırasında yaptığı kısa değerlendirmesinde tüm  Şanlıurfa halkının bayramını kutladığını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Ramazan Bayramını halkımızın en iyi şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Eş, dost, akraba ziyareti ile bu günü anlamlandıran birlikteliğimizin daim olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

 

(sondakika.com)

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