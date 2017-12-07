Çiftçi'den Darp Olayına Tepki

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2017 Perşembe 16:51

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür konuların iyice araştırılması ve adalet önünde netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili sosyal medya ve haber sitelerinde çıkan haberlerin ortamı gerdiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa ve Trabzon kardeşliği tüm Türkiye'ye örnek olan bir kardeşliktir. Bilindiği üzere Ziraat Türkiye Kupası maçını oynamak için Urfa'ya gelen Trabzonspor ve maçı izlemek için gelen taraftarlarını evinde ağırlayan Şanlıurfa halkı tam anlamıyla bir misafirperverlik örneği sergilemişti. Bu kardeşlik ülkemizin her iline örnek olurken böylesi bir kardeşliğin bozulmaması için herkesin sağduyulu olması ve kanuni işlemlerin sonucunun beklenmesi gerekiyor.

Bu tür olayların tüm Şanlıurfa'ya mal edilmemesi gerekiyor. Aksi bir durum Şanlıurfa-Trabzon kardeşliğine zarar verecektir. Bu kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi her iki şehir ve ülkemiz adına en hayırlı olandır."

AA