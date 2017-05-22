Çiftçi’den tokat gibi cevap!

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2017 Pazartesi 17:28

Şanlıurfaspor TFF 1. Liginden 2. Ligde düştüğü maçın ardından ilk olarak sessizliğini kulüp fahri başkanı Mehmet Ekinci bozdu. Ekinci yaptığı açıklamada, takımın ligden düşmesi ile ilgili olarak kendisine ve yönetimine pay çıkarmak yerine bazı kesimleri suçlamayı seçti. Yapılan son kongrede başkan adayı olmasına rağmen “takım kayyuma devrediliyordu” ifadesini kullanması gözlerden kaçmadı.

EKİNCİ SADECE SUÇLADI

Ekinci yaptığı açıklamada, “Sevdamız Şanlıurfaspor’umuz küme düştü. Kayyuma gitme durumundayken sahipsiz kalmaması adına ‘’Hiç kimse yoksa biz varız’’ deyip elimizi taşın altına koyduk. Destek vermesi gerekenlerin ‘’Özde değil, sözde Urfalı’’ olduklarını gördük. Arkadaşlarımızla, maddi manevi elimizden geleni yaptık. Maddi anlamda yönetici alacakları dışında neredeyse hiç borç kalmadı. Sportif başarı maalesef olmadı. Bunda tabi ki iç ve dış sebepler vardır. Birde futbolun sadece sahada oynandığını sandık. Meğer başarılı olmak için kirli oyunu da çok iyi oynamak gerekiyormuş. Ama bir hususu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Urfalılığın burada doğup büyümeyle olmadığını bizlere gösteren Sayın Bakanımız Faruk Çelik ve Sayın Valimiz Güngör Azim Tuna’ya, verdikleri maddi ve manevi destek için şükranlarımı sunuyorum. Urfa insanı sayesinde bir yere gelip, Urfalıların sevdasına sırtını dönenleri de kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben elimden gelenin en iyisini arkadaşlarımla yapmaya çalıştım. En azından bizler sorumluluk aldık. Bu duruma kıs kıs gülenlerden olmadığımız için rabbime şükrediyorum, “Aslan düştüğü yerden kalkar” sözünün gereği yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.’’ İfadelerine yer verdi.

ÇİFTÇİ’DEN TOKAT GİBİ CEVAP

Şanlıurfaspor fahri başkanı Mehmet Ekinci’nin aksine yaptığı açıklamada “Şanlıurfaspor ilimizin marka değeridir. Şanlıurfaspor’un ligden düşmesi bizleri derinden üzmüştür.” Sözleriyle Şanlıurfaspor’un ligden düşmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Maddi ve manevi olarak Şanlıurfaspor’a gereken desteği verdiklerini ifade eden Çiftçi, iki yıldır Şanlıurfaspor’un daha iyi yerlere gelmesi adına projeler sunduğunu ve bunların hayata geçirilmediğinin altını çizdi. Çiftçi yaptığı yazılı açıklamada, “”Şanlıurfaspor ilimizin marka değeridir. Şanlıurfaspor’un ligden düşmesi bizleri derinden üzmüştür. Kulüp başkanı ve yönetimin bizden talep ettiği araç, personel, forma, otobüs ve maddi desteği harfiyen yerine getirmiş bulunmaktayız. İki yıldır Şanlıurfaspor için önerdiğimiz reçete;

1- 5000 delege yapılması

2- Genç ve dinamik bir takım kurulması

3- Futboldan anlayan sevdalı bir yönetimin oluşturulması

4- Şanlıurfaspor kapısının Şanlıurfalı genç futbolculara açılarak takımın halka mal edilmesini önerdik.

5- Şanlıurfaspor (Futbol) Lisesinin kurulması.

Ancak bu önerilerimiz kayda alınmadı. Şehrimizin takımının 1. ligden düşmesi tüm Şanlıurfalıları olduğu gibi bizi de deriden üzmüştür. Her zaman takımımızı destekledik ve tüm sevdamızla desteklemeye devam edeceğiz. Takımımızı bu kotu günlerden el birliği ile çıkaracağız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadelerine yer verdi.

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