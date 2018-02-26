Çiftçi'den Urfa halkına teşekkür.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2018 Pazartesi 16:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Pazar günü gerçekleşen mitinge yoğun ilgi gösteren tüm Şanlıurfalılara teşekkür eden Başkan Nihat Çiftçi, göreve yeniden seçilen AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü tebrik etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımı ile 11 Nisan Spor Salonunda düzenlenen miting ve kongre sonrası Büyükşehir Belediyesi yönetim kadrosu ile bir araya geldi. Başkan Nihat Çiftçi, yoğun yağmura rağmen on binlerce vatandaşların katılım gösterdiği alanda hazırlık çalışmalarını tamamlayarak miting günü büyük bir özveri sergileyen vatandaşların ihtiyaçlarını gideren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da teşekkür etti. Başkan Çiftçi, hava koşullarının olumsuzluğuna rağmen Şanlıurfalıların Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkulu bir şekilde karşıladığını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir organizasyon yaptıklarına değinen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşların organizasyonu, yerel yönetimler olarak da Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın çalışanları ve ilçe başkanlıklarıyla olan koordinasyonu çok başarılı bir şekilde yürütüldü. Cumhurbaşkanımız şehrimizden ayrılırken hava koşullarının olumsuz olmasına rağmen çok başarılı bir organizasyonun olduğunu ifade ettiler. Biz de bu organizasyonda her şekli ile tüm çalışma arkadaşlarımızı yerinde yapmış olduğumuz denetimler neticesinde hassas bir çalışma yürüttük. Şanlıurfalı kardeşlerimizin katılımı çok yoğundu. Saatlerce yağmurun altında Cumhurbaşkanımızı beklemek bir sevda işidir ve bunu da Şanlıurfalı hemşehrilerimiz çok güzel bir şekilde yaptı" dedi.

Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa Birlik ve Beraberliğini Çok Güzel Bir Şekilde Gösterdi" Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçeyi temsil ettiklerine değinen Başkan Nihat Çİftçi, "İlçe Belediyeleri ile ekip halinde ilerliyoruz. Şanlıurfa'yı ve 13 ilçeyi temsil ediyoruz, buraya gelen Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız aynı şekilde onların karşılanması ve Şanlıurfa'dan memnun ayrılması bizler için çok önemli. Ve Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız yeni müjdelerle dönüyorlar. Dün Şanlıurfa'nın birlik ve beraberliğinin güzel örnekleri yaşandı bu da bizleri sevindirdi. İl Başkanlığımız ve teşkilatlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve İlçe Belediye Başkanlıklarımız hepsi Şanlıurfa'nın tamamı güzel bir sınav verdi. Şanlıurfa değişiyor, büyüyor ve Şanlıurfa temsil kabiliyeti yüksek bir şehir haline geliyor. Şanlıurfa'mız yabancı bir çok organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladı bizler de Şanlıurfa'mızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Nihat Çiftçi, "Göreve Yeni Seçilen Başkanımızı Tebrik Ediyorum" AK Parti 6. Olağan Kongresinde göreve yeniden seçilen AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü tebrik eden Başkan Nihat Çiftçi, "Başkanımız ve yönetim kuruluna seçilen tüm arkadaşları kutluyoruz. İnşallah başarılı bir çalışmaya vesile olur geçmişte de görev almış tüm kardeşlerimizi de hizmetlerinden dolayı da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.