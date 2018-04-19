Çiftçi'den Urfaspora moral ziyareti

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:21

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfaspor Tesisleri’ni ziyaret ederek, yönetim ve futbolcularla bir araya geldi. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Çiftçi, daha sonra futbolcularla toplantı yaptı. Futbolculara yönelik konuşma yapan Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak takımın her zaman arkasında durduklarını belirti.

Çiftçi, “Yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları kutluyorum. Müthiş bir durum var. Şanlıurfa’nın kalbi sizinle atıyor. Biz Başkanımızın ve yönetimimizin yanındayız. Önümüzde çok önemli Gümüşhanespor maçımız var. Bu maçın önemini biliyoruz. Şanlıurfamız şehir olarak kenetlenmiş, bizde Şanlıurfasporumuzun yanındayız. Sizden istediğimiz önümüzdeki 3 maçı alın, ondan sonra rahat olun ve biz sorumluluk altına girelim, biz şampiyon takımı el üstünde tutalım” diye konuştu.

Çiftçi, daha sonra Şanlıurfaspor yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Bu arada ziyarete Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Hakan Keşküş, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kızılelma ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Kılıç da eşlik etti.