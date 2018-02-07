Çiftçi'den Üsteğmen Tokmak'a ziyaret

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 13:51

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralan Üsteğmen İsmail Tokmak'ı tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.



Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesini terör örgütlerinden arındırmaya yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatında Gazi olan Şanlıurfalı Üsteğmen İsmail Tokmak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Başkan Nihat Çiftçi, Gazi ve ailesi ile sohbet ederek her zaman onların emirlerinde olduklarını belirtti. Gazi ailesine geçmiş olsun temennisinde bulunan Başkan Nihat Çiftçi, Doktorlardan tedavi hakkında bilgiler aldı. Öte yandan hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret eden Başkan Nihat Çiftçi, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.