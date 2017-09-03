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Çiftçi'den Vatandaşlara Evlerinde Bayram Ziyareti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, dul ve yetim ailelerin evlerine konuk olup, vatandaşların bayramını kutladı.

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2017 Pazar 19:10
Çiftçi'den Vatandaşlara Evlerinde Bayram Ziyareti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bayramın ikinci gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Bayram nedeniyle vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Çiftçi, dul ve yetimleri evlerinde ziyaret etti.

Dedeosman, Buhara, Yakubiye, Eyyübiye ve Şıhmaksut Mahallesinde dul ve yetimleri de ziyaret eden Çiftçi, ailelerle sohbet etti. Ziyaret ettiği evlerde çocuklarla yakından ilgilenen Nihat Çiftçi, çocuklara oyuncak hediye etti. Gece geç saatlere kadar süren ziyaretlerde Belediye görevlileri tarafından ailelere kuru gıda yardımı yapıldı. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile bayramı geçiren vatandaşlar devletin ve belediyenin yaptığı yardımlardan dolayı Başkan Çiftçi'ye teşekkür etti. Kurban Bayram nedeniyle vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onların mutluluklarına ortak olduklarını anlatan Çiftçi, vatandaşlarla birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram yaşadıklarını belirterek her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Çiftçi, bayram boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek dul ve yetim aileleri evlerinde ziyaret edecek.

(haberler.com)

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