Çiftlik Bank Ceo’su firari Mehmet Aydın’ın ‘Kedicik’ merakı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 20:29

Kurduğu sistemle 2 milyar liralık vurgun yapıp arkasında 78 bin mağdur bırakarak sırra kadem basan Aydın'ın Çiftlik Bank'ı kurmadan önce kendisini Eren Çakar olarak tanıtıp bu isimle sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı.

Eren Çakar ismiyle Twitter ve Instagram’da hesaplar açan Aydın'ın takip ettikleri arasında Adnan Oktar ve ‘kedicik’lerinin bulunması dikkat çekti. Aydın'ın Çiftlik Bank'ı kurmadan önce çalıştığı iş yerlerinde de kendisini Eren Çakar olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Mehmet Aydın’ın Eren Çakar hesabından attığı “Bizde sevgi ekmek, saygı bir bardak su. Su olmadan ekmek boğazdan hiç geçmiyor doğrusu”, “İçimde tuttuğum şu aşkı geçince sola dönün, ben oradayım” twetleri yüzlerce kişi tarafından beğeni alıyor.



Kaynak: Magazin D