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Cinayet Şüphelisi Baba ve 4 Oğlu Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülen 2 kardeşin cinayet şüphelileri baba ve 4 oğlu polis tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2017 Çarşamba 21:36
Cinayet Şüphelisi Baba ve 4 Oğlu Gözaltına Alındı

Mehmetçik Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Habip ve Mehmet Gümüşkolan'ın ölümüyle ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin Sülemaniye Mahallesi'nde bir evde gizlendiğinin bilgisiyle harekete geçti.

Özel hareket polislerinin takviyesiyle eve baskın yapan polis, Guli Gümüşkolan ile oğulları Musa,  Mehmet Hasan ve Salih Gümüşkolan'ı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise, olayda kullanılan tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, zırhlı araçla  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontörlünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

 

(sondakika.com)

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