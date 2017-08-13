Cinsel Tacizden Tutuklu Haham Başı Eliezer Berland, İsrail Meclisini Karıştırdı.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 12:24

Bir çok kadına cinsel tacizden suçlu bulunduktan sonra İsrail'den kaçan Hahambaşı Eliezer Berland 2016'da yakalanmıştı. Üç sene İnterpol tarafından aranan Berland, 2016 ekim ayında Güney Afrika'da yakalandıktan sonra İsrail'e iade edildi.

İsrail Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre suçunu itiraf eden Berland, 3 kadına cinsel tacizden 18 ay hapise mahkum edildi.

İSRAİLLİ BAKAN ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığı için ceza evinden adli kontrol şartıyla tahliye edilen Berland'ı İsrailli bakan Ayelet Nahmias-Verbin ziyaret etmişti.Cinsel taciz suçundan hüküm giymiş birini ziyaret ettiği için mecliste tepki gören bakan Ayelet Nahmias-Verbin konu ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ayelet Nahmias-Verbin yaptığı açıklamada , bir tacizciyi savunmak için değil kansere yakanlanmış bir insanın iyileşmesi için moral amaçlı Berland'ı ziyaret ettiğini söyledi. Tacize uğramış kadınlar içinde aynı vicdani kaygıları taşıdığını dile getiren Verbin, yaptığı ziyaretin insani olduğunu sözlerine ekledi.

(sondakika.com)