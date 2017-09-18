Çipli Kimlik Kartları Aynı Gün Verilebilecek

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2017 Pazartesi 16:20

çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile ilgili "Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu kişiselleştirme makinemiz teslim edilmek üzere. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye'de günlük başvurunun tamamını aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız" dedi.

"BAYRAMDA 410 BİN KART ÜRETİLDİ"

Güner, başvuru yapan vatandaşların kimlik kartlarına daha çabuk kavuşabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Bunun için genel müdürlüklerinde bulunan kişiselleştirme merkezindeki personelin Kurban Bayramı'nda mesai yaptığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız, bayramın birinci günü dışında, 10 gün herkes tatil yaparken onlar kişiselleştirme merkezinde bekleyen 410 bin kart için çalıştılar. Bu şu açıdan çok önemli, eğer bu olmasaydı siz bugün yeni kimlik kartına başvurduğunuz zaman önünüzde 410 bin kişi daha vardı. 410 bin kişinin kartını beklemek zorunda kalacaktınız. Ama bu kartları sıfırladığımız için vatandaşlarımızın başvuruları kısa süre içinde sonuçlanacak."

(sondakika.com)