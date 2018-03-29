Giriş Tarihi: 29 Mart 2018 Perşembe 16:58

Genç Memur-Sen Cizre Temsilciliği tarafından Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TRT Kurdi Program Sunucusu Cüneyt Gökçe, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Faik Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şırnak Memur Sen ve Eğitim Bir Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, Genç Memur Sen Şırnak İl Başkanı Mehmet Selim Tepe, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Arıcan, etkinlikte yaptığı konuşmada, okumanın önemine işaret ederek İslamda ilk emrin "oku" olduğunu anımsattı.

Okuyan kişinin olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrendiğini ve kendine olan güvenini artırdığını belirten Arıcan, şunları kaydetti:

"Okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için hikmetli ve etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırır. Bu etki ise insanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal bir karakter kazandırmaktadır. Dahası, geniş kelime dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlar."

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı da Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi hakkında bilgi verdi.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TRT Kurdi Program Sunucusu Gökçe, açılış konuşmalarının ardından gençlerle söyleşi yaptı.

AA