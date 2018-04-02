Cizre'de piknik alanları doldu

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2018 Pazartesi 15:59

Şırnak’ın Cizre ilçesinde havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, park ve piknik alanlarına akın etti.

Hava sıcaklığın 20 dereceye ulaştığı ilçede, park, bahçe ve mesire alanına gelen aileler, piknik keyfini yaşarken, çeşitli oyunlar oynayan çocuklar ise gönüllerince eğlendi.

Kuştepe köyü Arnabat mevkisini tercih eden vatandaşlardan Burhan Uğurlu, yaptığı açıklamada, kentin gürültüsünden kurtulmak için yeşil doğayı tercih ettiklerini söyledi.

Agit Gerem ise, güzel havada piknik yapmaktan duyduğumu memnuniyeti dile getirdi.

Zeki Mesut da, fırsat buldukça ailesiyle piknik yapmaya geldiğini belirtti.