Cizre'de Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:29

Cizre Spor Kulübü'nde 81 ilin yöresel ürünlerin tanıtıldığı fuara, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Fuarın açılışında konuşan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, ilçenin her anlamda tanıtımı için gayret ve çaba harcadıklarını söyledi.

Bu anlamdaki her faaliyeti de desteklediklerini aktaran Arıcan, şöyle dedi:

"İlçemizin böyle güzide ve hoş etkinliklere ihtiyacı var. İnşallah ilçemizi kalkındırıp tanıtacak olan bu tür faaliyetler önümüzdeki süreçte artarak devam edecektir."

Davul zurna eşliğinde açılan fuar, 28 Ocak 2018'e kadar açık kalacak.

AA