Çocuk Gelin 18 Yaşındaki Eşini Öldürdü!

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 12:02

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 16 yaşındaki T.E., imam nikahlı eşi O.K'yi tabancayla öldürdü.

4 AY ÖNCE KAÇIP EVLENDİLER AMA GEÇİNEMEDİLER

Olay, akşam saatlerinde Afşin ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce dini nikahla evlenen 16 yaşındaki T.E. ile O.K. şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrılma kararı aldı.

TARTIŞMALARI KANLI BİTTİ, ÇOCUK GELİN EŞİNİ VURDU

Olay günü çift, akşam saatlerinde konuşmak için tekrar bir araya geldi ancak aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre T.E. silahla O.K.'yı vurarak olay yerinden kaçtı.

18 YAŞINDAKİ KOCA HAYATINI KAYBETTİ

112 ekiplerince ağır yaralı halde Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan O.K., hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni, savcılık incelemesi için morga konuldu. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak geniş kapsamlı çalışma başlattı.

ÇOCUK GELİN TUTUKLANDI

Polis, kaçan çocuk gelin T.E.'yi Elbistan'da yakaladı. Gözaltına alınan T.E., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(sondakika.com)