Çocuk gelinlere

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 13:33

Kentteki 850 kadın kuaförde başlatılan uygulamanın fotoğrafçılar ve terzilerde de uygulanması hedefleniyor.

Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Kütük Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır meslektaşlarıyla gönüllü olarak çalıştıklarını belirtti. Yaklaşık bir ay önce de küçük yaşta evlendirilmek istenen kız çocuklarına kuaförlerde "gelin başı ve makyaj yapılmaması" yönünde karar aldıkları dile getiren Duran, kararı Berberler ve Kuaförler Odasına da ilettiklerini aktardı.

Odanın da kararı olumlu karşıladığını dile getiren Duran, "Bu kadar olumlu tepkiler alacağımızı bilmiyorduk. Kuaförlerin camlarına '18 yaşından küçüklere gelin başı ve makyajı yapılamaz' yazılı afişler asıldı. Odaya bağlı 850 kuaförde böyle bir uygulama başlatıldı. Bu anlamda bizleri çok desteklediler. Projemiz bu şekilde hayata geçti." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde küçük yaşta evliliklerin yaygın olduğuna işaret eden Duran, şöyle konuştu:

"Sadece yasal düzenlemelerle bu sorunlar çözüm bulmuyor. Biz ve bizim gibi birçok kuruluşun topyekun mücadele etmesiyle sorunlar aşılabilir. Bu şekilde toplumsal duyarlılık gösteriyoruz. Bir nebze de olsa elimizden geldiğince bu sorunu engellemek istedik. Ben inanıyorum ki diğer illerde de bu çalışmaların devamı gelecektir. Aynı zamanda Fotoğrafçılar Derneği ve Terziler Odasıyla da çalışma yapmak istiyoruz. Yaşı küçük çocuklarımız, aldıkları kararlarla birçok sıkıntı yaşıyor. Bizim asıl hedefimiz, kız çocuklarının okula gitmesidir."

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava ise Gaziantep Barosu ile aldıkları ortak karar sonucu böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti.

Kentteki 850 kuaföre afiş astıklarını ifade eden Alkava, "Çocuklarımızın okullarda ve parklarda olmasını istiyoruz. Evlilik onlar için değil. Bu uygulamayı mümkün olduğu kadar yaymaya çalışıyoruz. İnsanlara bu konular hakkında bilgiler veriyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Halkımız aldığımız karardan dolayı gayet memnun. 850 kuaförümüzün hepsinde böyle bir uygulama başlattık." dedi.

- "Böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz"

Kuaför Ebru Güneş de böyle bir uygulama başlatılmasından dolayı mutluluk duyduğunu aktardı. Özellikle kız çocuklarının topluma kazandırılmaları için eğitim almaları gerektiğine dikkati çeken Güneş, "Çocukların, küçük gelin olmalarına kesinlikle karşıyız. Çok güzel bir uygulama olmuş. Bize daha önce çocuk gelinler gelmişti. Saçlarını yapmak istemedik. Bundan sonra da 18 yaşın altındaki çocuklarımıza gelin başı ve makyaj yapmıyoruz." dedi.

Güneş, kız çocuklarının zorunluluktan dolayı erken yaşta bu tür kararlar aldıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Böyle bir karar alınması aileleri de bilinçlendirecektir. Bizler zaten 18 yaşını doldurmamış çocukların böyle bir istek içerisinde olacaklarını düşünmüyoruz. Umarız bu proje Türkiye'ye örnek olur. Böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz."

AA