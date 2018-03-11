Çocuklara Mahremiyet Eğitimi semineri düzenlendi

Giriş Tarihi: 11 Mart 2018 Pazar 13:18

Seminerde konuşan Psikolojik Danışman Emin Özdemir, “İstismarcıların teşhisi ve tespiti çok zor. Ebeveynleri bu konuda duyarlı olmaya ve çocuklara yönelik eğitimlere ağırlık vermeye çağırıyoruz” dedi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Psikolojik Danışman Emin Özdemir, anne ve babalar çocukları yetiştirirken dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun haline gelmeye başlayan çocuk istismarı ve cinsel istismara karşı nasıl güçlü ve bilinçli hale getirebilirler ve aileler bu konuda çocuklara nasıl bir mahremiyeti kazandırarak istismardan korunma yollarını öğretebilirler noktasında bilgilendirmelerde bulundu.

Çocuk istismarı bir tür hastalık ve sapkınlık boyutunda

Bu tür eğitim seminerlerin bütün Şanlıurfa'yı kapsayacak şekilde yaygınlaşması gerektiğini belirten Psikolojik Danışman Özdemir, “Toplumda özellikle çocukları hedef alan ve çocuklara yönelen bu tür insanların bir tür hastalık ve sapkınlık boyutunda olduğunu düşünüyoruz. Bunların teşhisi ve tespiti çok zor. Gündelik hayatın içerisinde normal insanlar gibi dolaşıyor. Kendilerine hedef olarak seçtikleri çocukları istismara uygun veya müsait olup olmadığını test ettikten sonra sapkın emelini gerçekleştirmek için harekete geçiyor” dedi.

Ebeveynler bu konuda duyarlı olmalı

Ebeveynlere verilen eğitimlerin istismarın önüne geçmesindeki önemine değinen Danışman Özdemir, ailelere şu çağrıda bulundu:

“Çocukların kendilerini koruma refleksin güçlendirmesi, iyi ve kötü dokunmaları birbirinden ayırt edebilmesi ve kötü dokunmaya karşı çocukların tepki vermesini istiyoruz. Bunun da anne babaların vereceği eğitimle kazandırılacağını bildiğimiz için ebeveynleri bu konuda duyarlı olmaya ve çocuklara yönelik eğitimlere ağırlık vermeye çağırıyoruz. Daha çok çocuklarımızın bedeninin mahrem alanının tanımlanması ve bunlara yönelik herhangi bir kötüye dokunmayı sezme ve ona karşı tavır koymasını bekliyoruz bu eğitimin sonunda.”

Çocuğa benlik kavramı ve kendilerinin birey olduğu hissettirilmeli

Ailelere tavsiyede bulunan Özdemir, çocukların 'hayır' demelerinin aileler tarafından bastırılmaması gerektiğini savunarak, “Ailelere düşen en büyük görev ise özellikle 4 yaşından sonra çocuğun benlik kavramını ve kendilerinin birey olduğunu hissettirmelerini sağlayacak yaklaşımları esirgememeleri ve çocuğun kendine ve duygularını ifade etmeye yönelik eylemlerini engellemeden, bastırmadan ifade etmelerini sağlamalarını bekliyoruz. Çocuk bu yolla kendinden daha büyük ve güçlü birine itiraz edip direnebileceğini ve hakkını arayabileceği noktasında bir bilincin gelişmesini umuyoruz. Çocukların hayır deme becerisi, itiraz etme becerisinin anne ve babalar tarafından söndürülmemeli” ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda konuşmacı Psikolojik Danışman Emin Özdemir’e, günün anısına İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Başkanı Av. Cüneyt Altıparmak tarafından plaket verildi.

İlim Yayma Cemiyeti tarafından çocuk istismarına yönelik ailelerin bilinçlendirilmesini sağlamak maksadıyla Milli Eğitim Konferans Salonunda 'Çocuklara Mahremiyet Eğitimi' semineri düzenlendi. Seminere İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Başkanı Av. Cüneyt Altıparmak ve Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri, İl Müftüsü İhsan Açık, Büyükşehir Belediyesi BELSAN Genel Müdürü Nusret Irmak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız ve eşi ile çok sayıda vatandaş eşleriyle birlikte katıldı.