Urfa Haber

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 15:48

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Geylani Mahallesi'ndeki iki katlı binanın giriş katında oturan İlhan Kaya (38), gece geç saatlerde 15 yıldan bu yana evli olduğu çocuklarının yanında uyuyan eşi Neslihan Kaya'yı (34) uyandırarak yanına çağırdı.

Eşini önce darbeden Kaya, ses çıkarmasın diye ağzını bezle kapatıp, bıçakladı ve bir süre işkence etti. İlhan Kaya'nın, kendisini öldürmek için daha büyük bir bıçak almak üzere mutfağa gitmesinden faydalanan genç kadın, güç de olsa merdivenlerden çıkarak üst kattaki ablasına sığındı.

Ablasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu belirtilen Neslihan Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İlhan Kaya'nın psikolojik tedavi gördüğü ve uzun süredir çalışmadığı belirtildi.

- 3 kız, üç erkek kardeşle evli

Neslihan Kaya ile aynı binada oturan ablası Emine Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıllık evli olan kardeşiyle aynı zamanda elti olduklarını belirterek "Biz 3 kız kardeş, 3 erkek kardeşle evliyiz. İlk ben evlendim ardından da kayınpederim beni sevince kardeşlerimi de oğullarıyla evlendirdi." dedi.

Olayın şokunu atlatamadığını, kardeşinin durumunun gözünün önünden gitmediğini anlatan Kaya, 2-14 yaşlarındaki 4 yeğenine kendi imkanlarıyla sahip çıkmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kaya, kayınbiraderinin kardeşine sürekli şiddet uyguladığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bütün eziyetlerini anlatır, 'Bundan kurtuluş yok.' derdi. 'Bacım, çek git.' derdim. 'Çocuklarımı atıp gidemem.' diyordu. Kardeşleri bir olup götürseydik böyle olmazdı. Neslihan'ı en son cuma günü akşam saatlerinde gördüğünü gördüm. Gece de bu olay meydana geldi. Geceleri kardeşim çocuklarıyla aynı odada yatıyordu. İlhan, yanına çağırmış dövmüş, bıçaklamış, işkence etmiş. Bu olay yaklaşık 2 saat sürmüş."

Kaya, yeğenlerinin psikolojilerinin çok kötü olduğunu, profesyonel yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

- "Üç yıldır çalışmıyordu"

Zanlının ağabeyi Mehmet Kaya da bir fabrikada işçi olarak çalıştığını, kardeşinin de yaklaşık 5 yıl önce kendisinin oturduğu binanın alt katına taşındığını dile getirdi.

Kaya, kardeşinin yaklaşık 3 yıldır çalışmadığını onun ailesine de kendilerinin baktığını aktararak "Psikolojik sorunları vardı. Yaklaşık 3 ay önce de hastaneye yattı, tedavi olduktan sonra çıktı." dedi.

Doktorların ilaçlarını aksatmaması gerektiğini söylemelerine rağmen kardeşinin "Beni zehirliyorlar." diyerek hiçbir ilacını içmediğine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"İlhan'ı birkaç kez polise şikayet ettim. Karısına şiddet uyguladığını görünce polisi aradık bunu alsın götürsün diye ama bir çözüm bulunamadı. İlaçlarını kullanmıyordu. Olmadı, en sonunda kadının başına bu olay geldi. Ne ilacını kullandı ne tedavi oldu, sonunda da bu olay meydana geldi."

AA