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Çocukların Bayram Eğlencesi Piazza’dan

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ramazan Bayramı’nda da minik ziyaretçilerine sınırsız eğlencenin kapılarını açıyor.

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:23
Çocukların Bayram Eğlencesi Piazza’dan

Piazza’nın minik ziyaretçileri bayram boyunca “Bir Tatil Köyü Macerası” etkinliğinde buluşuyor.


Şanlıurfalıların alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Piazza, aileleri ile alışverişe gelen miniklerin kendi yaşıtlarıyla doyasıya eğlenmesine imkan sunan bir aktiviteye daha imza atıyor. Piazza, Ramazan Bayramı’nda minik konuklarını, “Bir Tatil Köyü Macerası”nda bir araya getiriyor. Üç gün boyunca sürecek olan etkinlikte minikler, ahşap balık boyama, moderatör ile mini disco, kumdan kale yapma, yarışma oyunları, kum boyama ve balık tutma aktiviteleri ile sınırsız eğlencenin tadını çıkaracak.


25, 26 ve 27 Haziran tarihlerindeki Ramazan Bayramı boyunca 15.00, 16.30, 18.00 ve 19.30 saatlerinde 4 seans halinde gerçekleşecek “Bir Tatil Köyü Macerası” etkinliğine, AVM’de bulunan herhangi bir mağazadan 50 TL ve üzeri alışveriş yapan ailelerin çocukları ücretsiz olarak katılabilecek.

 

 

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