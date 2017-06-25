Cumhurbaşkanı Erdoğan Camide Rahatsızlık Geçirdi

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 17:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bayram Namazı için geldiği Ataşehir Mimar Sinan Cami'nde şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdi. Cami çıkışı açıklama yapan Erdoğan, "Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım." dedi.

VATANDAŞLARIN BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm halkın Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın İslam dünyasının birliğine, beraberliğine özellikle de barışına vesile olması temennisinde bulundu.

"ŞU ANDA İYİ KONUMDAYIM"

Bugün şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdiğini anlatan Erdoğan, "Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım. Programımıza saat 15.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde özellikle parti tabanımızla yapacağımız bayramlaşma töreniyle devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz bizim için çok çok önemli. İnşallah dünya barışı, İslam dünyasının dini bayram olarak çok çok önemsediği bu bayramımız, inşallah bir milat olacaktır. Temennimiz, duamız, bununla birlikte alem-i İslam'da yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun istiyoruz. Zira tüm İslam dünyasında adeta bir parçalanma, bir bölünme havası estirmek isteyenler var. Temenni ediyorum ki bunlar, Ramazan Bayramı ile birlikte çok daha farklı bir uyanışa vesile olacaktır. " değerlendirmesinde bulundu.

"ARKASINDA NAMAZ KILIYORDUK, BİR ANDA FENALAŞTI"

Olaya şahit olan vatandaşlar, "Arkasında namaz kılıyorduk. Bir anda fenalaştı. Herkes ayağı kalktı, yardım etmeye çalıştılar. Sedye ile dışarıya çıkardılar. 5-10 dakika orada tedavi gördü. Namaz daha başlamamıştı. Cumhurbaşkanı sohbeti dinlemeye geldi. Sonra yavaşça yere yattı. İlk müdahale burada yapıldı. Sonra dışarıya çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA GAYET İYİ"

Camiden çıkan bir diğer vatandaş ise, yaşanan olayı "Tokalaştıktan sonra oturdu. Şoförünün içeriye girdiğini gördüm. Gayet normaldi. Sonra aşağıya aldılar 15-20 dakika. Şu an da gayet iyi. Oturuyordu kendisi, bir sıkıntısı yoktu." şeklinde anlattı.

(sondakika.com)