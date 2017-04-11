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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Günü etkinliklerine katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2017 Salı 18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, uçakla  Şanlıurfa'ya geldi. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kentte mitinge de katılacak olan  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı  Şanlıurfa Havalimanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı  Fevzi Demirkol, Eyyubiye Belediye Başkanı  Mehmet Ekinci, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, İl  Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali ile kent protokolü karşıladı.

Erdoğan, makam aracı ile havaalanından karayolu ile mitingin yapılacağı meydana doğru hareket etti.

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