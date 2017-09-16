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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan TEOG Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te Başbakan Yıldırım ile görüşecek. Başbakan, görüşme öncesi Milli Eğitim Bakanı'ndan TEOG ile ilgili brifing alınca zirvenin konusu da belli oldu.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2017 Cumartesi 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan TEOG Zirvesi

sözlerinin olması bekleniyor. Yıldırım'ın Erdoğan'la görüşme öncesi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan TEOG konusunda brifing alması bu iddiayı kuvvetlendiriyor.

BAŞBAKAN'A TEOG BRİFİNGİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "TEOG'un kaldırılması lazım" sözlerinin ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG hakkında Başbakan Binali Yıldırım'a bilgi sundu.

ERDOĞAN GÖRÜŞMENİN SİNYALİNİ DÜN VERMİŞTİ

Dün canlı yayında konuşan Erdoğan, "Yarın zaten Sayın Başbakanımızla görüşmem var, kendisiyle TEOGkonusu paylaşacağım." demişti.

 

(haberler.com)

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